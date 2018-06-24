Фильм «Странник Василий» снимали на горе Бударка под Ставрополем

В ставропольском музее «Россия — Моя история» состоялась премьера короткометражного фильма «Странник Василий».

Сюжет посвящён последнему русскому странствующему монаху Василию Босоногому, который был родом из ставропольского села Надежда. Василий дошёл до Петербурга и, вернувшись на родину, собственноручно построил храм в родном селе.

Короткометражка начинается с прогулки детей в степи. Ребята запускают воздушного змея, а один из мальчиков находит заржавевший наконечник копья. Позже выясняется, что копьё принадлежало самому старцу Василию Босоногому. Мальчик видит странствия монаха во сне, видения сопровождает песня «Как ходил же грешный человече» в исполнении ансамбля «Живая традиция».

Инициатором съёмок стал Юрий Витковский, музыкант казачьего ансамбля. Он хотел снять клип на духовный стих «Грешный человече» и предложил директору семейного театра кукол «Добрый жук» Наталье Ледовских помочь ему с видеорядом. Вместе они решили, что театр теней наилучшим образом подойдёт для воплощения авторского замысла, но клипа будет недостаточно. Тогда они написали сценарий для короткометражного фильма и приступили к съёмкам.

«Юра хотел посвятить клип старцу Василию и показать его путь. Но я предложила зайти с другого конца и взять за идею фильма человеческое намерение. Эта тема оказалась близка: странник Василий прошёл огромный путь и построил храм, я преодолела немало препятствий, чтобы открыть семейный театр кукол, Юрий тоже прошёл через множество трудностей, пока собрал свой ансамбль. Получилось, что мы сняли фильм не столько об исторической личности, сколько о нас самих и о каждом, кто следует своим путём. Думаю, эта тема тронет каждого зрителя», — рассказала Наталья Ледовских после премьеры.

Видеосъёмкой и монтажом занималась местная студия BUCKSBRIDE на добровольных началах. Помогли и казаки хутора Дёмино: предоставили транспорт, чтобы съёмочная группа смогла добраться до горы Бударка, и позволили своим детям участвовать в съёмках. Юные актёры отнеслись к задаче по-взрослому серьёзно: работать пришлось целый день, но они отлично справились с задачей.

Как сложится судьба ставропольской короткометражки, пока неизвестно. Авторы планируют представлять её на местных кинофестивалях, а потом выложить в сеть на всеобщее обозрение.