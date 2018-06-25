Актеры, которых чуть не убили их роли

Многим кажется, что актер — довольно простая профессия. Однако актеру недостаточно просто прочитать сценарий и повторить реплики. Иногда попытки войти в роль и стать своим персонажем оборачиваются самыми настоящими трагедиями.

Вот несколько звезд, которых попытка вжиться в роль едва не свела в могилу.

Мэттью Макконехи

Актер чуть не потерял зрение, похудев на 20 килограмм для роли в фильме "Далласский клуб покупателей". Макконехи сыграл больного СПИДом электрика из Техаса. Интересно, что сам актер считает, что человеческое тело достаточно выносливое для таких нагрузок.

Джонни Депп

Для съемок в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Депп пытался максимально вжиться в роль и даже поселился в подвале Хантера Томпсона. Однажды актер с удивлением узнал, что несколько дней курил рядом с пороховыми бочками, которые стояли там же в подвале.

Дэниел Дэй-Льюис

Готовясь к роли в фильме «Банды Нью-Йорка», актер умудрился заработать пневмонию. Дэй-Льюис носил зимой легкое пальто, чтобы почувствовать себя своим персонажем. А потом еще и отказывался лечиться.

Мартин Лоуренс

Для съемок в фильме «Дом большой мамочки» Лоуренсу пришлось носить на себе огромный латексный костюм. Закончилось все печально: актер получил тепловой удар и пролежал в коме три дня.

Мэтт Деймон

Для съемок в фильме «Мужество в бою» Деймон потерял 18 килограмм. Такая диета сильно ударила по его организму. Еще долго после съемок актер наблюдался у врачей из-за серьезного сбоя в работе надпочечников.

Эштон Катчер

В фильме "Джобс: Империя соблазна" актер играл Стива Джобса . Он начал придерживаться диеты Джобса, основанной на фруктах, орехах и злаках. В результате, за несколько дней до премьеры фильма Катчер попал в больницу с панкреатитом.

Хилари Суонк

Тренируясь для фильма «Малышка на миллион», актриса заполучила мозоль на ноге. Волдырь размером с ладонь мешал не только тренироваться, но и просто ходить. Суонк сама проколола мозоль, получила заражение и попала в больницу.

Роберт Де Ниро

Для съемок в картине «Бешеный бык» Де Ниро накачал девять килограмм мышц почти год. Сразу вслед за этим ему пришлось набрать еще 20 килограмм для съемок другого жизненного этапа главного героя. После всех этих трансформаций Де Ниро с трудом стоял на ногах на ринге, а режиссер Мартин Скорсезе всерьез опасался возможного сердечного приступа у актера.

Кристиан Бэйл

Главный герой в фильме "Машинист" страдал от бессонницы и психологических проблем. Поэтому Бэйлу пришлось скинуть 30 килограмм, чтобы выглядеть в кадре убедительно. Диета из одного яблока и баночки тунца в день вряд ли можно назвать полезной.