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Остроумова Ольга Михайловна
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Остроумова Ольга Михайловна 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 21 сентября 1947 года
Место рождения: город Бугуруслан (Чкаловская, ныне Оренбургская область), РСФСР, СССР
Знак Зодиака: Дева
Ольга Михайловна родилась в очень бедной многодетной семье, в которой, порой, экономили даже на еде (в семье детей было четверо). Отец, Михаил Алексеевич, преподавал в школе физику, а мама, Наталия Ивановна, была домохозяйкой, ухаживала за детьми и мужем. Когда Ольга сообщила, что хочет стать актрисой, родители отнеслись к этому спокойно: никто не стал её отговаривать от безрассудного, на первый взгляд, шага.
Родители даже собрали её в дальнюю дорогу, купили билет. И Оля отправилась в столицу.
Так в 18 лет Ольга Остроумова поступила в ГИТИС, по окончании которого в 1970 году была принята на службу в столичный Театр юного зрителя.
Но ещё в годы учёбы в вузе Остроумова снялась у мэтра советского кино Станислава Иосифовича Ростоцкого в картине «Доживём до понедельника». Роль девятиклассницы Риты Черкасовой сделала Остроумову очень популярной. А уж образ Жени Комельковой в драме всё того же Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие» стал у зрителя любимым. Кстати, Ольга Михайловна была единственной актрисой, которую к тому времени уже знали. Для остальных картина стала дебютной.
Сама же Остроумова считает самой большой своей актёрской удачей фильм 1981 года — драму по книге Валентина Распутина «Василий и Василиса». Ольга Михайловна вспоминает, что, благодаря этой картине, и её театральная карьера заметно изменилась: посмотрев её, Генриетта Яновская пригласила Остроумову в Театр имени Моссовета на сложную драматическую роль Анфисы в спектакле «Вдовий пароход».
«Помню эту истовость, мосластость внутреннюю, силу… Я недавно случайно пересмотрела по телевизору этот фильм… я подумала про работу Ольги: ах, как хорошо делает! Прямо мука внутри!» — так высказалась Генриетта Наумовна Яновская об Остроумовой, добавив: «Это блестящая, любимая страной актриса!»
Оборотная сторона успеха: зрителям зачем-то непременно надо знать всё о своих кумирах. Многие известные актёры относятся к своей публичности просто, как к ещё одной роли, некоторым эта роль даже нравится, но только не нашей героине. Ольга Михайловна не любит публичности и считает, что ей не нужно «участвовать в нынешнем безвкусии», когда в глянцевых журналах показывают интерьеры домов, дач. Актриса этого не понимает.
Личная жизнь
Впервые Ольга Остроумова вышла замуж, ещё будучи студенткой ГИТИСа, за студента Бориса Аннабердыева.
А в Московском театре юного зрителя она познакомилась Михаилом Левитиным, театральным режиссёром и писателем. К нему она ушла от первого мужа. Михаил Захарович находился в браке и не спешил расходиться с прежней женой. Роман режиссёра и актрисы длился несколько лет. Но в 1973 году они узаконили отношения, а потом родились дочка и сын: Ольга (ныне актриса театра и кино) и Михаил (ныне кинорежиссёр).
Впервые с Валентином Гафтом они встретились на съёмочной площадке трагикомедии Эльдара Александровича Рязанова «Гараж» в 1978 году. Что помешало тогда Гафту увлечься всерьёз? Простое обстоятельство: Остроумова была на тот момент замужем: «В самый первый раз мы встретились на съемочной площадке фильма „Гараж“. Я видел, как она прекрасна! Но у нее был маленький ребенок, муж. Я сам для себя придумал: „Да ну, какая-то кривоногая…“
Шли годы, шли фильмы, роли, спектакли, в которых они не встречались. К середине 1990-х у обоих распались браки… и общий сюжет, и единство времени и места, — всё, наконец, сложилось благодаря всего лишь корпоративной вечеринке в ресторане „Фиалка“ в Сокольниках. Организаторы корпоратива сказали Остроумовой, что вместе с ней вести вечер будет Гафт. А Валентину Иосифовичу — что Ольга Михайловна рада поработать с ним в паре. Гафт признавался, что это не просто было: ухаживать за женщиной, так непохожей на светских звёзд.
Поженились они только в 1996 году.
В канун юбилея Ольги Михайловны −21 сентября 2017 года — у четы Остроумова-Гафт брали интервью. Так вот Валентин Иосифович так высказал о своей жене, о её актёрском таланте: „Оля очень простой человек, у которого вдохновение приходит ни с того, ни с сего… удивительно, как это происходит. Честный простой, глубокий, мудрый человек… все эти качества нужные для артистки. И всё это проявляется у неё в ролях. Оля счастливый человек, что умеет то, что ей отпущено Богом, то, чему нельзя научить, внедрить в то, что она делает. Посмотрите, например, „Вдовий пароход“…“
Фильмография
1968 — „Доживём до понедельника“
1970 — „Город первой любви“
1971 — „Море в огне“
1972 — „А зори здесь тихие“
1974 — „Любовь земная“
1976 — телеспектакль „Когда-то в Калифорнии“
1976 — телеспектакль „Мартин Иден“
1977 — „Судьба“
1977 — „Хомут для Маркиза“
1979 — „Похищение „Савойи“
1979 — „Гараж“
1980 — „Тихие троечники“
1980 — телефильм „Мелочи жизни“
1981 — „Василий и Василиса“
1982 — „Не было печали“
1982 — „Безумный день инженера Баркасова“
1983 — телефильм „Отпуск по ранению“
1984 — „Столкновение“
1985 — „Сестра моя Люся“
1986 — „Время ее сыновей“
1986 — „Я сделал всё, что мог“
1987 — „Башня“
1987 — сериал „Дни и годы Николая Батыгина“
1987 — „Филёр“
1988 — телефильм „Зимняя сказка“
1989 — сериал „Женщины, которым повезло“
1989 — „Чаша терпения“
1990 — „Очарованный странник“
1992 — „Очень верная жена“
1992 — телефильм „Прощальные гастроли“
1994 — „Уснувший пассажир
1997 — „Змеиный источник“
1997 — „Не валяй дурака…“
1999 — телефильм „У врат царства“
2002 — телефильм „Новогодние приключения“
2002 — сериал „По ту сторону волков“
2003 — „Джокер“
2003 — сериал „Зачем тебе алиби?
2003 — сериал „Бедная Настя“
2003 — „Дни ангела“
2003 — „Фото“
2003 — сериал „Желанная“
2004 — сериал „Женщины в игре без правил“
2004 — „Сын“
2004 — сериал „Я тебя люблю“
2005 — сериал „Карусель“
2005 — сериал „Не родись красивой
2006 — сериал „Большие девочки“
2007 — телефильм „Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя“
2007 — сериал „Капитанские дети“
2008 — „Адмиралъ“
2008 — сериал „Одна ночь любви“
2011 — „Морпехи“
2012 — „Ефросинья“
Награды и премии
1979 — Лауреат Государственной премии СССР
1982 — почётное звание „Заслуженная артистка РСФСР“
1993 — почётное звание „Народная артистка РФ“
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