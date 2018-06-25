Остроумова Ольга Михайловна

Дата рождения: 21 сентября 1947 года

Место рождения: город Бугуруслан (Чкаловская, ныне Оренбургская область), РСФСР, СССР

Знак Зодиака: Дева

Ольга Михайловна родилась в очень бедной многодетной семье, в которой, порой, экономили даже на еде (в семье детей было четверо). Отец, Михаил Алексеевич, преподавал в школе физику, а мама, Наталия Ивановна, была домохозяйкой, ухаживала за детьми и мужем. Когда Ольга сообщила, что хочет стать актрисой, родители отнеслись к этому спокойно: никто не стал её отговаривать от безрассудного, на первый взгляд, шага.

Родители даже собрали её в дальнюю дорогу, купили билет. И Оля отправилась в столицу.

Так в 18 лет Ольга Остроумова поступила в ГИТИС, по окончании которого в 1970 году была принята на службу в столичный Театр юного зрителя.

Но ещё в годы учёбы в вузе Остроумова снялась у мэтра советского кино Станислава Иосифовича Ростоцкого в картине «Доживём до понедельника». Роль девятиклассницы Риты Черкасовой сделала Остроумову очень популярной. А уж образ Жени Комельковой в драме всё того же Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие» стал у зрителя любимым. Кстати, Ольга Михайловна была единственной актрисой, которую к тому времени уже знали. Для остальных картина стала дебютной.

Сама же Остроумова считает самой большой своей актёрской удачей фильм 1981 года — драму по книге Валентина Распутина «Василий и Василиса». Ольга Михайловна вспоминает, что, благодаря этой картине, и её театральная карьера заметно изменилась: посмотрев её, Генриетта Яновская пригласила Остроумову в Театр имени Моссовета на сложную драматическую роль Анфисы в спектакле «Вдовий пароход».

«Помню эту истовость, мосластость внутреннюю, силу… Я недавно случайно пересмотрела по телевизору этот фильм… я подумала про работу Ольги: ах, как хорошо делает! Прямо мука внутри!» — так высказалась Генриетта Наумовна Яновская об Остроумовой, добавив: «Это блестящая, любимая страной актриса!»

Оборотная сторона успеха: зрителям зачем-то непременно надо знать всё о своих кумирах. Многие известные актёры относятся к своей публичности просто, как к ещё одной роли, некоторым эта роль даже нравится, но только не нашей героине. Ольга Михайловна не любит публичности и считает, что ей не нужно «участвовать в нынешнем безвкусии», когда в глянцевых журналах показывают интерьеры домов, дач. Актриса этого не понимает.

Личная жизнь

Впервые Ольга Остроумова вышла замуж, ещё будучи студенткой ГИТИСа, за студента Бориса Аннабердыева.

А в Московском театре юного зрителя она познакомилась Михаилом Левитиным , театральным режиссёром и писателем. К нему она ушла от первого мужа. Михаил Захарович находился в браке и не спешил расходиться с прежней женой. Роман режиссёра и актрисы длился несколько лет. Но в 1973 году они узаконили отношения, а потом родились дочка и сын: Ольга (ныне актриса театра и кино) и Михаил (ныне кинорежиссёр).

Впервые с Валентином Гафтом они встретились на съёмочной площадке трагикомедии Эльдара Александровича Рязанова «Гараж» в 1978 году. Что помешало тогда Гафту увлечься всерьёз? Простое обстоятельство: Остроумова была на тот момент замужем: «В самый первый раз мы встретились на съемочной площадке фильма „Гараж“. Я видел, как она прекрасна! Но у нее был маленький ребенок, муж. Я сам для себя придумал: „Да ну, какая-то кривоногая…“

Шли годы, шли фильмы, роли, спектакли, в которых они не встречались. К середине 1990-х у обоих распались браки… и общий сюжет, и единство времени и места, — всё, наконец, сложилось благодаря всего лишь корпоративной вечеринке в ресторане „Фиалка“ в Сокольниках. Организаторы корпоратива сказали Остроумовой, что вместе с ней вести вечер будет Гафт. А Валентину Иосифовичу — что Ольга Михайловна рада поработать с ним в паре. Гафт признавался, что это не просто было: ухаживать за женщиной, так непохожей на светских звёзд.

Поженились они только в 1996 году.

В канун юбилея Ольги Михайловны −21 сентября 2017 года — у четы Остроумова-Гафт брали интервью. Так вот Валентин Иосифович так высказал о своей жене, о её актёрском таланте: „Оля очень простой человек, у которого вдохновение приходит ни с того, ни с сего… удивительно, как это происходит. Честный простой, глубокий, мудрый человек… все эти качества нужные для артистки. И всё это проявляется у неё в ролях. Оля счастливый человек, что умеет то, что ей отпущено Богом, то, чему нельзя научить, внедрить в то, что она делает. Посмотрите, например, „Вдовий пароход“…“

Фильмография

1968 — „Доживём до понедельника“

1970 — „Город первой любви“

1971 — „Море в огне“

1972 — „А зори здесь тихие“

1974 — „Любовь земная“

1976 — телеспектакль „Когда-то в Калифорнии“

1976 — телеспектакль „Мартин Иден“

1977 — „Судьба“

1977 — „Хомут для Маркиза“

1979 — „Похищение „Савойи“

1979 — „Гараж“

1980 — „Тихие троечники“

1980 — телефильм „Мелочи жизни“

1981 — „Василий и Василиса“

1982 — „Не было печали“

1982 — „Безумный день инженера Баркасова“

1983 — телефильм „Отпуск по ранению“

1984 — „Столкновение“

1985 — „Сестра моя Люся“

1986 — „Время ее сыновей“

1986 — „Я сделал всё, что мог“

1987 — „Башня“

1987 — сериал „Дни и годы Николая Батыгина“

1987 — „Филёр“

1988 — телефильм „Зимняя сказка“

1989 — сериал „Женщины, которым повезло“

1989 — „Чаша терпения“

1990 — „Очарованный странник“

1992 — „Очень верная жена“

1992 — телефильм „Прощальные гастроли“

1994 — „Уснувший пассажир

1997 — „Змеиный источник“

1997 — „Не валяй дурака…“

1999 — телефильм „У врат царства“

2002 — телефильм „Новогодние приключения“

2002 — сериал „По ту сторону волков“

2003 — „Джокер“

2003 — сериал „Зачем тебе алиби?

2003 — сериал „Бедная Настя“

2003 — „Дни ангела“

2003 — „Фото“

2003 — сериал „Желанная“

2004 — сериал „Женщины в игре без правил“

2004 — „Сын“

2004 — сериал „Я тебя люблю“

2005 — сериал „Карусель“

2005 — сериал „Не родись красивой

2006 — сериал „Большие девочки“

2007 — телефильм „Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя“

2007 — сериал „Капитанские дети“

2008 — „Адмиралъ“

2008 — сериал „Одна ночь любви“

2011 — „Морпехи“

2012 — „Ефросинья“

Награды и премии

1979 — Лауреат Государственной премии СССР

1982 — почётное звание „Заслуженная артистка РСФСР“

1993 — почётное звание „Народная артистка РФ“