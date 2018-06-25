В красноярском Доме кино откроют кинодворик 

Первый сеанс пройдет 29 июня. Зрителям покажут фильм — биографию французской певицы и актрисы Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете» режиссёра Оливье Даана. 13 июля организаторы будут транслировать военную драму «Вожделение» Энг Ли. А 27 июля красноярцы увидят картину знаменитого режиссера Вима Вендерса «Съёмки в Палермо». Последний сеанс кинодворика намечен на 10 августа. На нем покажут романтическую драму Уэса Андерсона «Королевство полной луны». Если на время сеанса в городе будет плохая погода, то кинопоказ перенесут в здание Дома кино.