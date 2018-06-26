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Николай Костер-Вальдау назвал две самых шокирующих сцены в «Игре престолов»
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Николай Костер-Вальдау назвал две самых шокирующих сцены в «Игре престолов» 

Попкорн News 26 минут назад
Фото: Попкорн News
Звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера, рассказал, какие, по его мнению, две самые шокирующие сцены во всем шоу. Актер признался, что нашел их настолько жуткими, что не даже не смог посмотреть по телевизору и с трудом прочитал их в сценарии.
Что же так шокировало Николая? Первая сцена, заставившая актера замереть от ужаса, — эпизод в котором Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в предстоящей битве. Эта сцена разворачивается в пятом сезоне «Игры престолов», но до сих пор вызывает ужас у Костера-Вальдау.
Осторожно: тот самый жуткий момент
На втором месте личного антирейтинга Вальдау — кормление10-летнего мальчика грудью. Он заявил, что это выглядело «дико и совершенно неправильно». Что же касается первой сцены, актер говорит: «Я понимаю, что это было нужно ради сценария, в этом был смысл. Но посмотреть я эту сцену не смог и даже с трудом прочитал».
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