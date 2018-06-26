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Бенисио Дель Торо рассказал об изучении системы Станиславского
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Бенисио Дель Торо рассказал об изучении системы Станиславского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Бенисио Дель Торо в интервью "Известиям" рассказал об изучении системы Станиславского и мастерстве перевоплощения.
По словам артиста, он не знает, что означает быть мастером в актерском деле.
"Я изучал метод (Станиславского), но до сих пор не понимаю, что значит быть мастером перевоплощения. Мне кажется, перевоплощение — это нечто естественное для актера, просто здравый смысл", — заявил Дель Торо.
Он также рассказал, что во время работы над сценарием делает записи, но ко времени прихода на съемочную площадку «тетрадка уже не нужна».
"Когда я читаю сценарий, то пытаюсь понять, что хотел сказать автор, даю свою оценку прочитанному, а потом узнаю, что думает по этому поводу режиссер. Так работает большинство актеров", — добавил Дель Торо.
Ранее сообщалось, что Бенисио Дель Торо возглавил жюри программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.
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