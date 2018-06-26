Школьница из Теплого Стана сыграла роль в уникальном спектакле

Ученица образовательного комплекса «школа № 1507» Диана Каблуковская сыграла роль Лизы Бричкиной в спектакле «А зори здесь тихие».

На большой сцене центра культуры и искусств «Меридиан» при полном аншлаге состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие». Главные роли в нем играют и профессиональные актеры, и учащиеся школ ЮЗАО.

По признанию юных артистов, они просто счастливы, что смогли принять участие в столь нужном проекте. Девушки ради достоверности игры изучили много исторического материала, долго вживались в образы своих героинь.

«Мы были потрясены трагическими судьбами советских девушек, вставших наряду с мужчинами на защиту Отечества. Для всех артистов очень важна память о тех, кто сокрушил фашизм», — сказала Диана Каблуковская.

Месяц репетиций, творческие муки, искания, а результат — жаркие аплодисменты и благодарность зрителей.