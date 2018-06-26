Константин Райкин презентовал новый спектакль в Хорошево-Мневниках 

Главный режиссёр театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал о грядущей премьере спектакля «Дон Жуан» во время пресс-конференции в агентстве «Национальная служба новостей» на улице Народного Ополчения. Спектакль «Дон Жуан» по комедии Мольера будет представлен на сцене ММЦ «Планета КВН» 24, 25, 26 и 31 июля. Режиссёром спектакля выступил Егор Перегудов.
— Он уже ставил у нас в театре спектакль «Человек из ресторана» по повести Ивана Шмелёва, — сказал Константин Райкин. — И мы решили продолжить сотрудничество. Довольно долго искали игровую пьесу, которая провоцировала бы лицедейство. У меня там не заглавная роль, а роль слуги Сганареля, и я этому очень рад. Это роль, которую играл сам Мольер, он её писал для себя. Главного же героя играет актёр Тимофей Трибунцев.
Константин Аркадьевич признался, что когда он исполнитель, а не главный режиссёр, то становится очень послушным.
— «Дон Жуан» — одна из немногих пьес Мольера, которая написана не в стихах, а в прозе. Интересно почему? Мне нравится такая версия: для того чтобы артисты могли легче импровизировать. И мы этим активно пользуемся, — добавил режиссёр Егор Перегудов.
На вопрос о планах на будущее Константин Райкин ответил, что самый вожделенный план — это наконец вернуться домой в отремонтированное здание театра. Сделать это планируется в 2019 году. Тогда это будет главный подарок театру на 80-летие.