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В Югре молодой режиссер представит работы по Набокову и Лермонтову
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В Югре молодой режиссер представит работы по Набокову и Лермонтову 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
По решению оргкомитета, театр и кино стали темой очередного международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который традиционно пройдет в Ханты-Мансийске в марте.
В рамках заседания президент кинофестиваля, кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев представил проект концепции фестиваля.
«Эта концепция создана на основе реальных вещей. Театр и кино — побратимы. То и другое — зрелища, предполагающие зрительные залы, общение сцен и экранов со зрительской аудиторией», — рассказал Сергей Соловьев.
Он отметил, что намерен сформировать большое жюри будущего фестиваля, состоящее из ведущих деятелей театра и главных режиссеров, пригласить на мероприятие культурный цвет мировой актерской элиты и театральной режиссуры, сделать ретроспективу фильмов, снятых известными театральными режиссерами. Также в планах показать зрителям два уникальных спектакля самого нового поколения — «Ужас», сценическая версия В. Набокова, и «Герой нашего времени» по классическому произведению М. Лермонтова. Оба спектакля поставлены молодым режиссером-дебютантом Татьяной Самбук.
Говоря о теме открытого конкурса фотографий и микрофильмов фестиваля «Дух огня», директор департамента культуры Надежда Казначеева обозначила три: «Судьба человека», «Должны всегда смеяться дети и „Навстречу Миру сердце распахни“. Было решено, что интернет-голосование будет открыто на официальном сайте „Духа огня“ (www.ugrafest.ru) с 1 июля до 20 сентября.
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