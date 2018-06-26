«Бегущая по волнам» и настоящий гений

Михаилу Козакову. Первый канал начнет июль показом двух великолепных документальных картин, посвященных Анастасии Вертинской

«Бегущая по волнам» — так называется лента, посвященная Анастасии Вертинской (1 июля, 12:15). Анастасии Вертинской было всего 17 лет, когда она стала звездой советского экрана. Ей не исполнилось еще и 20, а она уже сыграла роли, которые свели с ума всю страну: Ассоль, Гуттиере, Офелия. Ее утонченная красота не имела ничего общего со стандартами советской женщины, но это нисколько не помешало карьере Вертинской.

Вертинская, как личность, такая же нездешняя, непонятная, как и артистка. Ее поступки не подчиняются обычной житейской логике. Оказывается, именно ранние свои роли она не любит и говорить о них не желает. Свою красоту она считает не даром, а испытанием, которое принесло ей много мучений. Режиссеры видели в ней красавицу, а Вертинская мечтала о… комедийных ролях! В театральном училище имени Щукина она делала студенческие этюды из жизни жильцов коммунальной квартиры, специально уродуя свое прекрасное лицо. Но комических ролей в кино и театре Вертинской почти не давали. И в конце 80-х — на вершине популярности — кинозвезда Вертинская порвала и с кино, и с МХАТом и… исчезла. До поклонников доходили только слухи: уехала за границу, преподает в Англии, во Франции, Швейцарии, ставит с учениками собственные пьесы…

Так же загадочна личная жизнь Вертинской. Ее мужьями были знаменитые красавцы: Никита Михалков Александр Градский . Вертинская порвала с обоими и воспитала единственного сына Степана Михалкова сама. Она до сих пор живет одна и заявляет: «В моей жизни были и есть только два любимых мужчины — мой отец и мой сын». Отец Анастасии Вертинской — знаменитый шансонье Александр Вертинский подарил ей и ее сестре Марианне незабываемое детство, абсолютно не советское: с боннами, гувернантками и домашним французским.

В 2000 году после нескольких лет жизни за границей Вертинская вернулась в Москву… И опять поставила себя особняком: вне тусовки. Она не дает интервью, наотрез отказывается выступить в ток-шоу, равнодушно отвергает многочисленные предложения сниматься: «Мать киллера я играть не собираюсь». Представить ее в сериале — невозможно. При этом Вертинская живет яркой и деятельной жизнью. Занимается своим фондом помощи актерам-ветеранам, пишет пьесы о великом отце и переиздает его песни, учит поваров в ресторанах своего сына готовить грузинские и русские блюда. Оказалось, что утонченная красавица, вопреки всем стереотипам, великолепно готовит.

А в 15:00 начнется фильм о Михаиле Козакове «Разве я не гениален?» Козаков родился в один день с Лермонтовым, но назван был в честь Зощенко. Его учителями на сцене были Охлопков и Ефремов. Он сыграл и Гамлета, и короля Лира — такой актерской удаче можно только позавидовать. Как писал он сам в своем дневнике: «Из Шекспира я не сыграл разве что череп Йорика». Подобно яркой и мощной звезде, он втягивал всех в свою орбиту. И даже спустя годы после ухода из жизни он продолжает дарить нам свой свет…

Михаил Козаков оставил после себя фильмы, спектакли и роли, многие из которых еще при его жизни стали классикой. «Покровские ворота» и «Безымянная звезда» неизменно собирают в телеэфире высокие рейтинги.

Особая часть фильма посвящена многочисленным влюбленностям и страстным чувствам Михаила Михайловича. Пять браков. Пятеро детей. И столько же внуков. Михаил Михайлович не раз говорил, что характер и темперамент у него бешеные. И далеко не каждая из женщин могла долго его выдержать. Несмотря на непростую ситуацию, в Тель-Авиве Первому каналу удалось взять интервью у четвертой жены актера Анны Ямпольской . Анна поделилась тем, каково это было — жить со звездой планетарного масштаба.

Старшие дети Михаила Михайловича пошли по его стопам и продолжили актерскую династию. Каким отцом и дедом был Козаков расскажут дочь от второго брака Манана и ее уже взрослая дочка Тинатин, живущие в Тбилиси. Мы также узнаем, почему внучка Козакова Маша — дочь Кирилла Козакова и актрисы Алены Яковлевой — была лишена возможности общаться с дедушкой. Что чувствовал и о чем думал в этот непростой период своей жизни артист, мы узнаем из уст самого Михаила Михайловича — сохранилась уникальная пленка из его личного архива.

…После смерти Михаила Михайловича клан Козаковых раздирали «междоусобицы». И в какой-то момент казалось, что между родственниками вот-вот начнется настоящая война. Но дети и внуки оказались мудрее бывших жен, и нашли в себе силы прекратить эту бессмысленную дележку квартир, денег и авторских прав на книги и фильмы. Теперь семейство Козаковых общается мирно, как и подобает истинным наследникам великого артиста. Многочисленные браки Михаила Козакова, его «легендарная» любовь к алкоголю, неподражаемый стиль чтения стихов — выразительно и вдохновенно, — все это неизменно вызывало интерес у самого разного зрителя. При всей рафинированности и интеллигентности мальчика из писательской семьи, Козаков мог запросто набить морду оппоненту-обидчику в ресторане ЦДЛ. Такой уж он был. И даже отъезд Козакова в Израиль не сделал его чужим. Играя за рубежом чеховскую «Чайку» на иврите, он ни на минуту не забывал о своих российских корнях. И Козаков нашел в себе силы вернуться и честно признаться, что этот отъезд был нелепым и не оправдал его ожиданий. Только очень сильный человек может признаться в своих ошибках!

Вернувшись в Россию, Козаков оказался востребован современным кинематографом и театральной антрепризой. Одной из последних режиссерских работ М. Козакова стал спектакль «Цветок смеющийся», в котором он же исполнил главную роль. Душевные переживания его героя оказались во многом созвучными тому состоянию, в котором пребывал в тот момент Михаил Козаков: окруженный толпой людей, наперебой твердящих ему о глубокой и бескорыстной любви, а на самом деле — рассчитывающих пожить за его счет. Спустя несколько лет, будучи уже тяжело больным, и понимая, что конец близок, Козаков пригласил на эту роль Ефима Шифрина и, что называется, благословил его. Своими воспоминаниями об этой неожиданной актерской удаче в своей жизни расскажет сам Ефим Шифрин. Как Михаил Михайлович выказывал свое недовольство актерской работой Шифрина, и что такое «режиссерский метод Козакова», съемочная группа узнала, побывав на этом спектакле.

… Козаков всегда оставался верен себе. Он был необычным и очень одаренным человеком, всю жизнь искавшим некий идеал и в творчестве, и в личной жизни. Но, к сожалению, идиллий не бывает — и потому, несмотря на грандиозный успех и всенародную славу, Козаков частенько называл себя одиноким волком. Такова высокая цена за талант лицедея…