Александр Хирург поделился впечатлениями о Дне города

К Дню города

Потом он присоединился к мотопробегу, маршрут которого прошел от Новосибирского театра оперы и балета до Монумента славы. В ревущей колонне были мотоциклисты из новосибирского отделения «Ночных волков» и других регионов.

По словам Хирурга, у него остались очень позитивные впечатления от Новосибирска. «Я вчера побывал на дне города, — сказал Александр Залдастанов, — и увидел, что здесь это по-настоящему народный праздник. Я увидел море эмоций, позитив, радость — как будто побывал в детстве. Увидел свою юность, ушедшую советскую эпоху, когда общество было соборное, когда в него еще не влез буржуазный индивидуализм. Мне очень понравилась атмосфера города».

Такое кино

В этот же день в кинотеатре им. В. В. Маяковского состоялась премьера фильма «Русский реактор», первой режиссерской работы Александра Залдастанова. «Во время работы над фильмом мы искали ответы на сложные вопросы, например, что такое русский народ, что такое Россия, что такое тот самый реактор, который гудит в нашем сердце и выделяет такую невиданную энергию, которая толкает страну вперед? Не случайно фильм начинается со звука биения сердца, ведь реактор — это и есть сердце русского народа», — прокомментировал он. По словам режиссера, его первая картина — это «летопись земли русской, написанная с помощью мотоциклов», которая была снята «на патриотическом кураже».

Впервые фильм показали в Севастополе 16 марта 2018 года, его премьера была приурочена к годовщине Общекрымского референдума. Новосибирцы увидели картину спустя четыре года после установления побратимских отношений с городом-героем Севастополем.

Екатерина Ефстафьева