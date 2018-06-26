В Новосибирске сняли фантастический фильм с актёром сериала «Глухарь»

В Новосибирске закончились съёмки детского художественного фильма про пришельцев из будущего, переместившихся в наше время. Об этом НГС сообщила директор и продюсер кинокомпании Junior Film Наталья Рузайкина.

«Думаю, что мы его (фильм. — И. К.) назовём «Друзья из будущего». Планируется, что фильм будет [короткометражным], 25–30-минутным. На площади Ленина открывается портал, и оттуда выходят странные дети — это пришельцы из будущего. Они прибыли в Новосибирск с целью показать детям, что нужно беречь окружающую среду», — описала сюжет фильма Наталья Рузайкина.

Фильм снимался в нескольких местах города, среди которых были школы, ТРЦ «Аура», городские улицы и т.д. Режиссёром игровой короткометражки выступила Мария Сорокина , работающая над созданием сюжетов для новосибирской версии «Ералаша». Одну из главных ролей сыграл новосибирский актёр театра и кино Тимофей Ленских , снимавшийся в сериалах «Глухарь» и «След».

В начале апреля НГС рассказал о запуске съёмок детской короткометражки о пришельцах из будущего.