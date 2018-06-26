Ещё
В Новосибирске сняли фантастический фильм с актёром сериала «Глухарь»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

В Новосибирске сняли фантастический фильм с актёром сериала «Глухарь» 

ngs.ru 48 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске закончились съёмки детского художественного фильма про пришельцев из будущего, переместившихся в наше время. Об этом НГС сообщила директор и продюсер кинокомпании Junior Film Наталья Рузайкина.
«Думаю, что мы его (фильм. — И. К.) назовём «Друзья из будущего». Планируется, что фильм будет [короткометражным], 25–30-минутным. На площади Ленина открывается портал, и оттуда выходят странные дети — это пришельцы из будущего. Они прибыли в Новосибирск с целью показать детям, что нужно беречь окружающую среду», — описала сюжет фильма Наталья Рузайкина.
Фильм снимался в нескольких местах города, среди которых были школы, ТРЦ «Аура», городские улицы и т.д. Режиссёром игровой короткометражки выступила Мария Сорокина, работающая над созданием сюжетов для новосибирской версии «Ералаша». Одну из главных ролей сыграл новосибирский актёр театра и кино Тимофей Ленских, снимавшийся в сериалах «Глухарь» и «След».
В начале апреля НГС рассказал о запуске съёмок детской короткометражки о пришельцах из будущего.
ngs.ru: последние новости
Кинохроники: два новосибирца спасают старые плёнки с видами Новосибирска Нет пробок и все работают на заводах: новосибирцы отреставрировали фильм конца 60-х Зажигалки и фонари: новосибирцы светом проголосуют за короткометражки на фестивале уличного кино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспомните фильм по кадру: тест
Актёры, которых время сильно изменило4
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Фильмы, которые запретили показывать в России1
Спортсмены, которые стали актерами
Видео
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение