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Съёмки третьих «Стражей галактики» стартуют в начале следующего года
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Съёмки третьих «Стражей галактики» стартуют в начале следующего года 

Мир фантастики 36 минут назад
Фото: Мир фантастики
Режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал у себя в твиттере титульный лист со сценарием третьей части космической оперы Marvel.
Каждая частичка моего сердца.
Кевин Файги уже объявил, что новую часть начнут снимать в начале следующего года, а сам фильм предположительно увидит свет в 2020-м. Вероятно, её действие развернётся после событий четвёртых «Мстителей», а одним из действующих персонажей, скорее всего, станет Адам Уорлок, которого показали в сцене после титров второй части. Уорлок — искусственно созданный могущественный волшебник, который в комиксах владел Камнем Души.
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