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Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Югре посвятят теме театра и кино‍
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Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Югре посвятят теме театра и кино‍ 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«2019 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом театра. Поэтому, по решению оргкомитета, театр и кино станут темой ХVII международного фестиваля кинематографических дебютов „Дух огня“. Данное мероприятие войдет в план министерства культуры РФ по празднованию Года театра», — цитирует ТАСС пресс-службу департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа. В жюри конкурса войдут ведущие деятели театра и главные режиссеры. Также планируется, что гостями фестиваля станут известные актеры и театральные режиссеры. В программу конкурса войдут не только современные картины, но и ретроспективные ленты легендарных кинематографистов. «Также в планах показать зрителям два уникальных спектакля самого нового поколения — „Ужас“, сценическая версия Набокова, и „Герой нашего времени“ по классическому произведению Лермонтова. Оба спектакля поставлены молодым режиссером— дебютантом Татьяной Самбук», — передает ТАСС слова президента кинофестиваля, кинорежиссера, народного артиста России Сергея Соловьева. Помимо этого в рамках фестиваля пройдут открытые конкурсы фотографий и микрофильмов на темы: «Судьба человека», «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить», и «Навстречу Миру сердце распахни». За ключевую тему можно будет проголосовать на официально сайте фестиваля «Дух огня». Фестиваль «Дух огня» создан по инициативе кинорежиссера Сергея Соловьева. В 2019 году фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта.
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