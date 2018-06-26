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Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
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Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали 

Рамблер 1 час назад
Да, в мультфильмах тоже бывают ляпы. Неужели так сложно перерисовать кадр?
На самом деле иногда аниматоры специально оставляют какой-нибудь небольшой ляп в мультфильме, чтобы зрители порассуждали на этот счет. Со временем некоторые ляпы даже превращаются в так называемые пасхалки или просто "приветы" от создателей ленты.
В мультфильме "Головоломка" в самом начале есть очевидный ляп: сначала маму главной героини показывают в очках, а уже в следующем кадре — без этого аксессуара.
В мультфильме "Корпорация монстров" главной герой Салли прячет крошку Бу в шкафчик под номером 193, но в следующем кадре зритель видит номер 190.
В "Городе героев" главный герой Хиро Хамада встречается с профессором Калаганом, рубашка которого в следующих подряд кадрах меняет цвет с голубого на фиолетовый.
В начале мультфильма "101 далматинец", когда Рождер и Анита только сталкиваются друг с другом в руках у героини четко видна зеленая книга, но когда пара падает в озеро, в руках у Аниты оказывается зеленая… сумка.
И еще один ляп — в мультфильме "Русалочка": в самом начале главная героиня находит на морском дне вилку с четырьмя зубчиками, но уже в следующем кадре — нам показывают миниатюрный трезубец.
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