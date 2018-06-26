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Качки в кино: до и после Шварценеггера
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Качки в кино: до и после Шварценеггера 

Рамблер 52 минуты назад
Рассказываем, кто проложил дорогу качкам, бодибилдерам и рестлерам в кино.
Говорят, бодибилдинг приобрел невероятную популярность именно благодаря кино. Когда зрители увидели на экранах мускулистые тела бодибилдеров, они захотели срочно отправиться в спортзал и сделать себе такое же рельефное тело, как у Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стэтхэма, Халка Хогана, Дуэйна Джонсона, Хью Джекмана, Марка Уолберга.
Раньше, 30-40 лет назад, качки, да и просто актеры спортивного телосложения, в кадре вызывали изумление у публики. Сегодня же невозможно представить серьезный боевик без кубиков на животе и общей физической подготовки главного героя. Теперь одного костюма супергероя или брутальной сигары в зубах недостаточно, чтобы быть секс-символом. Придется попотеть.
В общем, можно сказать, что тенденция на подтянутое тело в кинокадре сегодня популярна как никогда, поэтому качки-актеры по-прежнему пользуются спросом у продюсеров и режиссеров.
В этом ролике вы увидите, как развивалась мода на актеров-спортсменов в кино.
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