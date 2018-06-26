Ещё
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Смешные дубли во время съемок смертельных сцен 

Рамблер 40 минут назад
Всегда тяжело смотреть на то, как полюбившийся персонаж умирает на экране. Вероятно, еще тяжелее эти сцены даются самим актерам, которые должны сыграть такие сильные эмоции, чтобы зритель поверил и пережил их вместе с героем.
Конечно, они прикладывают немало усилий, но неудивительно, что иногда они не выдерживают напряжения. Кто-то из них начинает смеяться прямо в кадре, кто-по передает приветы сценаристам и операторам, кто-то дурачиться, но есть и те, кто просто ложиться спать, пока остальные горюют над киношной кончиной героя.
В этом видео собраны неудачные дубли во время съемок смертельных сцен.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспомните фильм по кадру: тест2
Актёры, которых время сильно изменило4
Самые сексуальные блондинки из сериалов2
Разбитые мечты «Верки-модистки»3
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
09:24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Кино
04:28
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Кино
10:00
Актеры и актрисы, которые влюблялись в фанатов
Кино
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение