Смешные дубли во время съемок смертельных сцен

Всегда тяжело смотреть на то, как полюбившийся персонаж умирает на экране. Вероятно, еще тяжелее эти сцены даются самим актерам, которые должны сыграть такие сильные эмоции, чтобы зритель поверил и пережил их вместе с героем.

Конечно, они прикладывают немало усилий, но неудивительно, что иногда они не выдерживают напряжения. Кто-то из них начинает смеяться прямо в кадре, кто-по передает приветы сценаристам и операторам, кто-то дурачиться, но есть и те, кто просто ложиться спать, пока остальные горюют над киношной кончиной героя.

В этом видео собраны неудачные дубли во время съемок смертельных сцен.