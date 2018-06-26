Неслужебный роман Людмилы Ивановой

50 лет она выходила на сцену в «Современнике». Сыграла 80 с лишним ролей в кино. Ее называли «Шурочкой» в глаза и за глаза — поскольку именно роль взбалмошной общественницы Шурочки в «Служебном романе» сделала ее всенародно любимицей. Да, ее любили миллионы.

Более того: если сначала Шурочка воспринималась как отрицательный персонаж, то с течением времени зрители увидели в ней и доброту, и заботу, и наивность. Видимо, человеческие качества Людмилы Ивановой передались и ее героине.

В фильме об актрисе Людмиле Ивановой расскажет ее первы муж — Леонид Эрман. То, о чем так мечтала Людмила Иванова в творчестве, и что ей так и не удалось — сыграть драматичную роль про любовь, — выпало ей в жизни: двое мужчин — талантливых и благородных — любили ее всю жизнь. А по признанию Леонида Эрмана, он продолжает любить Людмилу Иванову до сих пор…

Второй муж актрисы, Валерий Миляев, физик и известный бард, посвятил Людмиле Ивановне свою жизнь. Когда она тяжело заболела и больше не могла ходить, сделал все, чтобы «его Людмила» смогла продолжить работу в театре. Купил дом у моря, потому что врачи рекомендовали ей плавать. И буквально и фигурально носил ее на руках до конца своей жизни.

В фильме масса уникальных архивных записей: Людмила Иванова впервые рассказывает на них, какая драматичная история случилась, когда она училась на первом курсе Школы Студии МХАТ: про смерть отца, болезнь и смерть бабушки, тяжелое заболевание мамы. Военное детство, эвакуация только закалили характер Людмилы Ивановой, и на всю жизнь она запомнила — никогда не надо сдаваться. Всегда она помогала тем, кто попадал в беду, помнила, каково это — остаться один на один с несчастьем.

Майя Кристалинская, Гелена Великанова, Сергей Никитин. Людмилу Ивановну знают как актрису, но она, кроме этого, написала десятки песен, выпустила несколько книг, создала в Москве новый детский музыкальный театр «Экспромт», была блестящим театральным педагогом. Ее песни распевала вся страна. Их исполняли Анна Герман

Автору фильма посчастливилось близко знать Людмилу Ивановну, вместе работать, часто бывать у нее дома. В фильм вошли уникальные кадры, в которых актриса снята у себя дома и на отдыхе в Крыму вместе с близкими ей людьми — мужем Валерием Миляевым и сыном Иваном. Был у Людмилы Ивановны и еще один сын, Александр, безвременная смерть которого стала главной трагедией ее жизни…

О Людмиле Ивановой рассказывают в фильме ее сын Иван, ее друзья и коллеги, актеры и режиссеры, а также ее ученики. В фильме использованы кадры из художественных фильмов, хроникальные кадры театра «Современник», уникальные фотографии разных лет.