Неслужебный роман Людмилы Ивановой 

50 лет она выходила на сцену в «Современнике». Сыграла 80 с лишним ролей в кино. Ее называли «Шурочкой» в глаза и за глаза — поскольку именно роль взбалмошной общественницы Шурочки в «Служебном романе» сделала ее всенародно любимицей. Да, ее любили миллионы.
Более того: если сначала Шурочка воспринималась как отрицательный персонаж, то с течением времени зрители увидели в ней и доброту, и заботу, и наивность. Видимо, человеческие качества Людмилы Ивановой передались и ее героине.
В фильме об актрисе Людмиле Ивановой расскажет ее первы муж — Леонид Эрман. То, о чем так мечтала Людмила Иванова в творчестве, и что ей так и не удалось — сыграть драматичную роль про любовь, — выпало ей в жизни: двое мужчин — талантливых и благородных — любили ее всю жизнь. А по признанию Леонида Эрмана, он продолжает любить Людмилу Иванову до сих пор…
Второй муж актрисы, Валерий Миляев, физик и известный бард, посвятил Людмиле Ивановне свою жизнь. Когда она тяжело заболела и больше не могла ходить, сделал все, чтобы «его Людмила» смогла продолжить работу в театре. Купил дом у моря, потому что врачи рекомендовали ей плавать. И буквально и фигурально носил ее на руках до конца своей жизни.
В фильме масса уникальных архивных записей: Людмила Иванова впервые рассказывает на них, какая драматичная история случилась, когда она училась на первом курсе Школы Студии МХАТ: про смерть отца, болезнь и смерть бабушки, тяжелое заболевание мамы. Военное детство, эвакуация только закалили характер Людмилы Ивановой, и на всю жизнь она запомнила — никогда не надо сдаваться. Всегда она помогала тем, кто попадал в беду, помнила, каково это — остаться один на один с несчастьем.
Людмилу Ивановну знают как актрису, но она, кроме этого, написала десятки песен, выпустила несколько книг, создала в Москве новый детский музыкальный театр «Экспромт», была блестящим театральным педагогом. Ее песни распевала вся страна. Их исполняли Анна Герман, Майя Кристалинская, Гелена Великанова, Сергей Никитин.
Автору фильма посчастливилось близко знать Людмилу Ивановну, вместе работать, часто бывать у нее дома. В фильм вошли уникальные кадры, в которых актриса снята у себя дома и на отдыхе в Крыму вместе с близкими ей людьми — мужем Валерием Миляевым и сыном Иваном. Был у Людмилы Ивановны и еще один сын, Александр, безвременная смерть которого стала главной трагедией ее жизни…
О Людмиле Ивановой рассказывают в фильме ее сын Иван, ее друзья и коллеги, актеры и режиссеры, а также ее ученики. В фильме использованы кадры из художественных фильмов, хроникальные кадры театра «Современник», уникальные фотографии разных лет.