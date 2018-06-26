Виталий Соломин. «И вагон любви нерастраченной»

На экране это был не человек, а… само обаяние! Но в жизни актер был вовсе не таким белым и пушистым, каким мы привыкли видеть его в кино. Он мог накричать, выйти из себя, даже ударить! В фильме, снятом Первым каналом, о непростом характере Виталия Соломина будут вспоминать его родственники, друзья и коллеги.

Василий Ливанов расскажет, как Соломин чуть не лишил его роли Шерлока Холмса , а жена Мария поведает, как однажды она опоздала домой, и Виталий… не пустил ее в квартиру.

По слухам, принципиальный и неуступчивый Виталий серьезно конфликтовал с родным братом, актером и художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным . Старший брат не любит обсуждать слухи о взаимоотношениях с Виталием, и отказывается от любых разговоров на эту тему. Говорить о брате Юрию Мефодьевичу было нелегко, а все потому, что уж слишком много лжи и неправды выплеснула желтая пресса на обоих Соломиных. В фильме Первого канала будут расставлены точки над «i» и наконец станет ясно, что же на самом деле происходило между братьями.

В актерском мире у обоих был свой яркий старт. Первым в кино проложил дорожку старший Юрий. Но младший Виталий обошел брата после первой же премьеры. Он стал известным на несколько лет раньше, чем Юрий. В 1966 году снялся в двух кинолентах — «Женщины» и «Старшая сестра». И в той, и в другой сыграл молодого, дерзкого и самоуверенного героя.

По популярности Юрий догнал младшего брата в 1969-м, когда сыграл главную роль у Евгения Ташкова в фильме «Адъютант его превосходительства». Да что там догнал — перегнал! Через несколько лет Юрий Соломин снялся в советско-японской картине «Дерсу Узала» у самого Акиры Курасавы! Эта лента, сценарий к которой писал Юрий Нагибин , получила премию Оскар! Казалось, догнать брата Виталию теперь невозможно.

Но в 1979 году для младшего Соломина пробил звездный час! Он снялся в роли Доктора Ватсона в фильме-сериале о приключениях Шерлока Холмса. Позже Виталий Соломин снялся еще в одной знаковой картине своего времени — «Зимняя вишня». Для Соломина-младшего этот фильм стал во многом пророческим, он едва не повторил судьбу своего киногероя! Будучи женатым, готов был бросить все ради другой женщины. Ходили слухи, что у Соломина было два бурных романа, и оба — с партнершами по сцене Малого театра. В желтой прессе даже называли их имена. Но семья не распалась — благодаря Марии Соломиной. В откровенном интервью Первомсу каналу она говорит об этом так:

— Дважды приходилось прощать. Первый раз было очень тяжело, второй раз легче. Я оправдывала его…

… Первый раз Виталий женился в 20 лет — на актрисе Наталье Рудной . Но прожили супруги совсем недолго. Со второй женой, Машей, Виталий познакомился на съемках фильма Петра Тодоровского «Городской романс». Ухаживал он красиво: с охапками цветов, приглашал в самые дорогие рестораны. Но, женившись, Виталий сразу показал свой категоричный характер: все решения в доме принимает только он, и супруга должна исполнять его волю. Маша, как человек добрый и очень любящий, сразу покорилась.

Одной из самых ярких постановок Виталия Соломина стал мюзикл «Свадьба Кречинского». Ради роли Кречинского Соломин был готов идти на любые жертвы! В 60 лет даже сел на шпагат! И конечно, в трудные 90-е, он, как глава семьи, считал своим долгом обеспечивать семью материально. Он очень хотел, чтобы семья жила достойно, хотел достроить дачный дом, делать интересные, новые проекты. И он не снижал темп: ставил спектакли, снял свой первый игровой фильм «Охота», играл в антрепризах и преподавал во ВГИКе.

…А ему бы притормозить и отдышаться… Он страдал повышенным давлением с детства, но никогда не жаловался. Даже жена о его серьезных проблемах со здоровьем ничего не знала. Виталий Соломин утаил от родных микроинсульт, который перенес на ногах во время одной из репетиций. А 24 апреля 2002 года ему стало плохо прямо во время спектакля «Свадьба Кречинского»… В тяжелом состоянии актер проведет в знаменитом «Склифе» месяц. За него молились родные, друзья, коллеги и поклонники. Все надеялись до последнего! Но увы… смерть оказалась сильнее.

Смотрите фильм о Виталии Соломине 30 июня в 12:15 на Первом канале.