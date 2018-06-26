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Тест: помните ли вы фильм «Афоня»
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Тест: помните ли вы фильм «Афоня» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Афоня"
В 1975 году в прокат вышел фильм "Афоня" режиссера Георгия Данелии. Картину посмотрело более 60 млн зрителей. А в 1976 году фильм получил специальный приз на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе.
По изначальному сценарию финал фильма был довольно мрачным, однако Данелия не смог снять заключительные сцены в пессимистичном ключе и дал герою надежду. К нему приехала Катя, которая, по задумке режиссера, являлась лучиком света в этом темном царстве. Кстати, на съемки у Евгении Симоновой, исполнившей роль Катюши, было всего три дня, она была занята на съемках другого фильма в Башкирии, но ее чудом отпустили к Данелии, в Ярославль.
Фильм стал классикой, а реплики героев разобрали на цитаты. А вы сможете вспомнить слова любимых персонажей? Пройдите наш тест и проверьте себя.
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