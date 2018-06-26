Молодые кинематографисты представят в Южном Тушине экранизации произведений русских классиков 

В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 4 июля состоится бесплатный показ пяти короткометражных фильмов под общим названием «Русская классика в коротком метре». Кинопоказы организованы центром короткометражного кино «Мотор» и творческим пространством «Воздух». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— Зрители увидят короткометражки, снятые молодыми российскими кинематографистами по рассказам Чехова, Платонова, Бунина, Тэффи и Шукшина. Все картины объединяет трепетное отношение к первоисточнику, кропотливая работа с костюмами и декорациями и отличные актерские работы, — пояснила Татьяна Кучеренко.
Будут показаны следующие работы:
— «Легкое дыхание» (по одноименному рассказу Бунина), режиссер Анна Потапова;
— «Пари» (по мотивам одноименного рассказа Чехова), режиссер Иван Перекатов;
— «Юшка» (по мотивам рассказа Платонова), режиссер Лолита Наранович;
— «Одни» (по рассказу Шукшина), режиссер Андрей Емельянов;
— «Воротничок» (по рассказу Тэффи), режиссер Виктория Рунцова.
Кинопоказы пройдут по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 19.00. Вход свободный.