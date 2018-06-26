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Константин Богомолов покидает МХТ
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Константин Богомолов покидает МХТ 

News.ru 9 минут назад
Фото: News.ru
Один из ведущих режиссёров МХТ им. Чехова Константин Богомолов уходит из театра. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, причиной стали эстетические разногласия. Сам режиссёр заявил, что в ближайшие сезоны его постановок не будет на сцене МХТ и пообещал рассказать о своих планах в сентябре.
В качестве режиссёра Московского художественного театра Богомолов дебютировал в 2012 году, поставив спектакль «Событие» по пьесе Владимира Набокова. После этого он выпустил ещё семь спектаклей. Один из них, «Идеальный муж. Комедия» в ноябре 2013 года попытались сорвать православные активисты. На постановку также пожаловались в полицию.
В апреле этого года в МХТ сменился художественный руководитель. Вместо умершего 12 марта Олега Табакова им стал режиссёр Сергей Женовач.
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