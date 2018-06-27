Триллеры, от которых тошнит

Очевидно, что триллеры должны запугивать зрителей. Но некоторые ленты настолько страшны, что от них публике делается в буквальном смысле дурно.

1. «Изгоняющий дьявола», 1973. Этот фильм даже сегодня выглядит шокирующим, а когда он только вышел на экраны, аудитория сочла его запредельным. В кинотеатрах люди падали в обмороки, порой зрителям даже требовалась медицинская помощь.

2. «Спокойной ночи, мамочка», 2014. Лента, которая анонсировалась как психологический хоррор, оказалась наполнена настоящим насилием. Были зафиксированы факты потери сознания во время просмотра истории, что режиссёр счёл комплиментом своему детищу.

3. «Пила-3», 2006. На этот триллер в кинотеатры шли люди, подготовленные первыми двумя частями. Однако даже им показалось, что на экране слишком много отвратительных сцен. К одному из кинотеатров даже вызвали скорую, чтобы оказать помощь зрителям, которые слишком эмоционально восприняли историю.

4. «Зелёный ад», 2013. Режиссёр триллера про каннибалов не поскупился на сцену унижения и осквернения. Во время просмотра одна из зрительниц упала в обморок, и режиссёр был впечатлён этим фактом.