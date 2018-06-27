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В ТЦ «Аура» в Ярославле пройдут бесплатные показы фильмов
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В ТЦ «Аура» в Ярославле пройдут бесплатные показы фильмов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С 9 по 12 июля в торговом центре «Аура» в Ярославле пройдут бесплатные показы фильмов.
Они состоятся в рамках XIII международного кинофестиваля детских и семейных фильмов «В кругу семьи». Зрителям представят 30 картин режиссеров из 19 стран. Это будут фильмы разных жанров — приключения, комедии и мелодрамы. Проблематика кино связана с взаимоотношениями взрослых и детей, а также вопросами воспитания.
Конкурсные показы пройдут в кинотеатре «Киномакс». Вход свободный.
Гостями фестиваля в разные дни станут артисты отечественного театра и кино: вЯрославль приедут Валерий Баринов, Нонна Гришаева, Гоша Куценко, Владимир Сычев, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Борис Карамзин, Анна Снаткина, Елена Захарова, Александр Самойленко, Ольга Будина.
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