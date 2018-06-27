В ТЦ «Аура» в Ярославле пройдут бесплатные показы фильмов

С 9 по 12 июля в торговом центре «Аура» в Ярославле пройдут бесплатные показы фильмов.

Они состоятся в рамках XIII международного кинофестиваля детских и семейных фильмов «В кругу семьи». Зрителям представят 30 картин режиссеров из 19 стран. Это будут фильмы разных жанров — приключения, комедии и мелодрамы. Проблематика кино связана с взаимоотношениями взрослых и детей, а также вопросами воспитания.

Конкурсные показы пройдут в кинотеатре «Киномакс». Вход свободный.