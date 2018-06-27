За что Ролан Быков влепил юному актеру 

Роль непутёвого подростка Афанасия в комедии «Семь нянек» режиссёр Ролан Быков планировал сыграть сам. Но ему на тот момент было уже за 30, а на экране должен был появиться 15-летний паренёк. Даже в омолаживающем гриме Быков не смотрелся в этой роли, поэтому пришлось искать исполнителями. В числе претендентов был Никита Михалков, но художественный совет выбрал Семёна Морозова. Отношения между режиссёром и юным артистом на площадке не заладились. Семён часто выводил Быкова из себя, и однажды режиссёр так разозлился, что влепил ему затрещину. Морозов, который с детства занимался боксом, не остался в долгу. От сильного удара Ролан Антонович выпал в нокдаун, а когда пришёл в себя, услышал от Морозова всё, что тот о нём думал. Молодой актёр был настолько эмоционален, что Быков не обиделся на удар, а впихнул Морозова в кадр и потребовал, чтобы он играл так же страстно, но только без нецензурной лексики. Когда Семён Михайлович уже стал именитым артистом и сам начал снимать фильмы, он оценил поступок Быкова и недоумевал, как тот его вообще мог переносить его юношескую наглость и разгильдяйство.