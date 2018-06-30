Названо имя режиссера будущего фильма по Стивену Кингу 

Как сообщает издание Variety, Акин был одним из режиссеров фильма «Нью-Йорк, я люблю тебя». Грядущую картину будут снимать на киностудии Universal, а возможными продюсерами ленты могут стать Акива Голдсман и Джейсон Блум. Кроме того, сообщается, что Фатих Акин — обладатель «Золотого медведя» за фильм «Головой о стену».
Ранее Пятый канал рассказывал, что в сети появился трейлер фильма «Хищник». Дублированный ролик новой части опубликован с русским переводом. Главные роли в картине режиссера Шейна Блэка исполнили Ивонн Страховски и Оливия Манн. В широкий прокат фильм выйдет 13 сентября.