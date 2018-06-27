«Эту историю подвига русского солдата, спасшего от карателей больше двухсот жителей белорусских еврейских деревушек»

На съёмках режиссёр

над сценарием. Фото из архива Сергея БОРОДИНОВА «Эту историю подвига русского солдата, спасшего от карателей больше двухсот жителей белорусских еврейских деревушек»Нижегородский актёр сыграет главную роль в новом фильме о войне

Глухой лес, сотни оборванных голодных стариков, женщин и детей пробираются к линии фронта, вздрагивая от каждого шороха. Фашисты где-то совсем рядом, и любая оплошность может стать губительной. А ведёт этот отряд политрук Красной армии, командир партизанского отряда Николай Киселёв . Его роль в фильме Сергея Белошникова «Моисей Коля», который выйдет в прокат в этом году, сыграл известный нижегородский актёр, артист московского «Театра на Юго-Западе» Сергей БОРОДИНОВ.

Забытый подвиг

Эту историю подвига русского солдата, спасшего от карателей больше двухсот жителей белорусских еврейских деревушек, нашёл в 2005 году в архиве израильский учёный. С тех пор политрука стали именовать не иначе как Праведник мира. А фильм ещё до выхода в свет жарко обсуждают в социальных сетях. О том, как появился этот проект, и о своём герое Сергей Бородинов рассказал «НП». — Сергей, как вы попали в этот фильм?

— Для меня проект начался случайно. Предложили попробоваться на роль Богдана — это один из участников партизанского отряда, впоследствии его потрясающе сыграл Андрей Курилов . Приехав в студию, я познакомился с режиссёром Сергеем Белошниковым, прошёл пробы и через несколько дней звонок: приглашение на беседу с режиссёром и предложение попробовать себя в роли главного героя Николая Киселёва — это его назвали Моисей Коля.

— Чем же так привлёк вас этот проект? Почему эта история заинтересовала создателей фильма?

— Мне понравился сценарий про человека, который в первую очередь остаётся человеком! Да, есть приказ, да, есть долг, но выполнить его можно разными способами. Мой герой, выполняя поставленную перед ним задачу, несмотря ни на что остался человеком. Создатели фильма рассказали лишь один случай из тысячи, а таких праведников мира было несколько сот человек. Это незаслуженно забытый подвиг.

— Знали ли вы до начала съёмок про своего героя — Николая Киселёва? Использовали ли какие-то исторические источники для работы над ролью?

— До этого момента я не знал о Николае Киселёве, но когда узнал эту историю, она меня тронула. Мой герой Николай Киселёв не задумывался о подвигах — он выполнял приказ. Для меня это не спорная тема. Многие советские солдаты совершали героические поступки, не думая о том, что это подвиг. Во время работы я прочёл несколько книг, описывающих данный поход, в том числе и архивные документы — свидетельства очевидцев и участников этого перехода.

Тайными тропами

— Почему же именно Николай Киселёв мог вывести людей за линию фронта?

— Командование партизанского отряда отдавало отчёт, что без постоянной смены дислокации отряда их быстро вычислят и уничтожат авиацией, а сопровождать и обеспечивать провизией сотню беженцев, ограничивая себя в передвижениях, было слишком опасно. Именно поэтому для операции был выбран Киселёв — парень из местных, который хорошо знает лесные тропы, известные только жителям окрестностей. И именно поэтому только с ним беззащитные женщины и дети получили шанс выйти живыми за линию фронта.

— С кем из коллег по съёмочной площадке у вас сложились самые тёплые отношения?

А самая удивительная актриса, которая с нами снималась, — пятилетняя Вероника Волоха — очень храбрая, смелая, талантливая девочка. Наш солнечный лучик! Одну из ролей в этом фильме — Нехаму — играет Алла Малкова , дочь знаменитых горьковских актёров Михаила Мараша и Галины Дёминой . А один из сценаристов фильма — Артур Офенгейм , который ставил в Нижегородском театре драмы спектакль «Мой бедный Марат». Я его не видел, но поклонники театра говорят, что это был один из самых правдивых нижегородских спектаклей о войне.

На земле боёв

— Где шли съёмки? Что было для вас самым сложным?

— Съёмки проходили в Тверской области, в тех местах, где в войну стоял заслон из наших войск, где бои шли такие же кровопролитные и ожесточённые, как под Сталинградом. И в каждой деревушке, в каждом населённом пункте стояли памятники, обелиски, камни с надписями: «Здесь три танкиста погибли, храбро защищая деревню такую-то», «Эта деревня семь раз переходила из рук в руки…», «Здесь был остановлен…», «Здесь был разбит…», «Здесь геройски погиб…» Немые свидетели войны, которая чувствуется там на каждом шагу.

Мы спускались в окопы, находили блиндажи и заслоны. Круглые сутки находились в лесу, забыли Интернет, связь была только в гостинице, в которую мы попадали только для того, чтобы переночевать. Съёмки проходили и в воде, и в дождь. После ливней наша техника вязла в грязи, но съёмочный период не останавливался ни на минуту! Мы стреляли, взрывали, прыгали, били, воевали, убегали. В общем, шли, шли и шли. В конце пути, на станции, были измождены внутренне и физически. И было жаль. Жаль расставаться и заканчивать историю про ставших родными наших героев.

Цель — выжить

— Вы уже снимались в фильме на военную тему — в знаменитой эпопее «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова . В чём отличия подачи военной темы в этих фильмах и где, на ваш взгляд, история рассказана более правдиво?

— Отличие, наверное, в масштабе. У Никиты Михалкова описывается судьба человека на протяжении долгого пути, в разные временные отрезки. А у нас показан один непрекращающийся путь. А правдивы обе истории. И цель у героев одна — выжить.

— Что дал вам этот фильм в профессиональном плане?

— Это моя первая большая работа в кино. Она дала мне огромный опыт и знакомства с прекрасными людьми. Спасибо огромное всем, с кем удалось познакомиться и поработать в этой самой человеческой истории!

— Когда нам, зрителям, ждать выхода фильма на экраны?

— Выход фильма запланирован на конец этого года.