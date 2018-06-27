В Сети появился русский трейлер «Хищника»

В Сети появился русский трейлер перезагрузки «Хищника».

Новая история, как можно понять из трейлера, расскажет о новой встрече морского пехотинца с инопланетным существом. Однако добиться того, чтобы ему поверили — непросто. А вот его сын, страдающий аутизмом, на удачу преуспевает в освоении разных языков мира, может, ему удастся выучить и инопланетный? Именно он призывает на Землю инопланетных охотников, но поможет ли парень в итоге разобраться с последствиями этого, какую роль он сыграет в борьбе уже не только с самими хищниками, но и с их модифицированной, усовершенствованной версией?