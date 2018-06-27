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В Сети появился русский трейлер «Хищника»
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В Сети появился русский трейлер «Хищника» 

Рамблер 3 часа назад
В Сети появился русский трейлер перезагрузки «Хищника».
Новая история, как можно понять из трейлера, расскажет о новой встрече морского пехотинца с инопланетным существом. Однако добиться того, чтобы ему поверили — непросто. А вот его сын, страдающий аутизмом, на удачу преуспевает в освоении разных языков мира, может, ему удастся выучить и инопланетный? Именно он призывает на Землю инопланетных охотников, но поможет ли парень в итоге разобраться с последствиями этого, какую роль он сыграет в борьбе уже не только с самими хищниками, но и с их модифицированной, усовершенствованной версией?
Режиссером фильма выступил небезызвестный Шейн Блэк. Увидеть битву можно будет лишь в начале сентября — премьера запланирована на 13 число.
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