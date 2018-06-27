Теории о Гарри Поттере, способные напугать

Книга Джоан Роулинг Гарри Поттере стала настоящим хитом, а популярности юному волшебнику добавили экранизации. Фанаты постоянно выискивают в произведении новые подробности и придумывают теории, которые удивят и саму писательницу.

1. Одна из фанатских теорий гласит, что Гарри Поттер — лишь один из героев, но вряд ли он — избранный. Кстати, на это намекнула и Сивилла Трелони, сказав, что избранным мог бы быть и Невилл Лонгботтом. Невилл, как и Гарри, родился в седьмом месяце, его родители состояли в Ордене Феникса, а сам он был гением травологии. Лонгботтом вполне мог бы сразиться с Волан-де-Мортом.

2. Часть поклонников саги уверена, что таинственный маг Северус Снейп жив. В седьмой книге был эпизод, где рассказывалось о смерти Снейпа, но позже Гарри обрёл воскресающий камень, так что у Северуса остаётся шанс на выживание. Из мира мёртвых к Гарри приходят люди, которые любили его, но Снейпа среди них нет, хотя он фактически стал отцом волшебнику. Возможно, он действительно жив.

3. Существует теория, согласно которой мир магии — всего лишь выдумка Гарри Поттера. Всё, что прочли читатели и увидели зрители, родилось в голове мальчика после аварии, в которой он получил шрам и сдвиг психики.