Ещё
Теории о Гарри Поттере, способные напугать
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Теории о Гарри Поттере, способные напугать 

Рамблер 1 час назад
Книга Джоан Роулинг о Гарри Поттере стала настоящим хитом, а популярности юному волшебнику добавили экранизации. Фанаты постоянно выискивают в произведении новые подробности и придумывают теории, которые удивят и саму писательницу.
1. Одна из фанатских теорий гласит, что Гарри Поттер — лишь один из героев, но вряд ли он — избранный. Кстати, на это намекнула и Сивилла Трелони, сказав, что избранным мог бы быть и Невилл Лонгботтом. Невилл, как и Гарри, родился в седьмом месяце, его родители состояли в Ордене Феникса, а сам он был гением травологии. Лонгботтом вполне мог бы сразиться с Волан-де-Мортом.
2. Часть поклонников саги уверена, что таинственный маг Северус Снейп жив. В седьмой книге был эпизод, где рассказывалось о смерти Снейпа, но позже Гарри обрёл воскресающий камень, так что у Северуса остаётся шанс на выживание. Из мира мёртвых к Гарри приходят люди, которые любили его, но Снейпа среди них нет, хотя он фактически стал отцом волшебнику. Возможно, он действительно жив.
3. Существует теория, согласно которой мир магии — всего лишь выдумка Гарри Поттера. Всё, что прочли читатели и увидели зрители, родилось в голове мальчика после аварии, в которой он получил шрам и сдвиг психики.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»19
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Вспомните фильм по кадру: тест4
Актёры, которых время сильно изменило4
МакSим покидает сцену из-за болезни
Видео
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
11:51
Фильмы 90-х, ставшие символами времени
Кино
09:34
Трейлеры, оказавшиеся интереснее фильмов
Кино
04:39
Теории о Гарри Поттере, способные напугать
Кино
09:24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Кино
04:28
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Кино
02:56
За что Ролан Быков влепил юному актеру
Кино
04:03
Триллеры, от которых тошнит
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение