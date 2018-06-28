Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»

Кинопрокатная компания Капелла Фильм представила новый дублированный отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас», которая выходит в прокат уже 28 июня.

Деннис Ганзель взял на себя смелость экранизировать детскую сказку Михаэля Энде , который написал «Бесконечную историю». Картина расскажет об увлекательном путешествии малыша Джима и его друга машиниста Лукаса в далёкие и неизведанные ранее страны, чтобы узнать, откуда же родом сам Джим, и спасти принцессу.

В этом отрывке герои знакомятся с очаровательным драконом по имени Непомук: