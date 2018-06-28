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Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
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Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас» 

Киноафиша 4 часа назад
Кинопрокатная компания Капелла Фильм представила новый дублированный отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас», которая выходит в прокат уже 28 июня.
Деннис Ганзель взял на себя смелость экранизировать детскую сказку Михаэля Энде, который написал «Бесконечную историю». Картина расскажет об увлекательном путешествии малыша Джима и его друга машиниста Лукаса в далёкие и неизведанные ранее страны, чтобы узнать, откуда же родом сам Джим, и спасти принцессу.
В этом отрывке герои знакомятся с очаровательным драконом по имени Непомук:
Билеты на фильм «Джим Пуговка и машинист Лукас» можно купить на Афише
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