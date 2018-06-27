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Трейлеры, оказавшиеся интереснее фильмов
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Трейлеры, оказавшиеся интереснее фильмов 

Рамблер 2 часа назад
Посмотрев трейлер, зритель решает, насколько ему интересен фильм. Однако некоторые трейлеры оказываются куда увлекательнее лент.
1. «Прометей» 2012 года. Трейлер выглядел многообещающим и давал основания думать, что в кинокартине будут даны ответы на многие вопросы. Однако лента оказалась весьма банальной, а ответы зрители так и не получили.
2. «Одинокий рейнджер» 2013 года. Зрелищный и динамичный трейлер предрекал, что фильм будет увлекательным, ярким и постоянно держащим в напряжении. На деле картина была пресной, затянутой и предсказуемой.
3. «47 ронинов» 2013 года. Согласно трейлеру фильм должен был погрузить зрителей в интригующий мир японских самураев-мстителей, где действуют монстры, призраки и демоны. А вот ленте мистичности и динамики не хватило, не спас картину даже Киану Ривз.
4. «Принц Персии: Пески времени» 2010 года. В трейлере были и драйв, и загадочность, и блеск драгоценностей, и масса трюков. Лента же разочаровала зрителей нудностью и лубочностью, она стала просто аттракционом, который публика бездумно посмотрела и быстро забыла.
5. «Бен-Гур» 2016 года. Первый фильм вышел в 1959 году и сегодня считается киноклассикой. В современном ремейке должны были быть динамичность, красочность и интригующие повороты. В картине исполнители выглядят ненатурально и говорят вычурно, новый вариант даже нельзя сравнивать с оригиналом.
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