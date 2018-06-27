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Фильмы 90-х, ставшие символами времени
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Фильмы 90-х, ставшие символами времени 

Рамблер 2 часа назад
В девяностые годы двадцатого века появилась масса фильмов, которые публика по-настоящему оценила. Сейчас, когда прошло уже более 20 лет, можно говорить, что эти картины прошли проверку временем и стали своеобразными символами того времени.
1. «Криминальное чтиво», вышедшее в 1994 году, состоит из четырёх историй, которые режиссёр Квентин Тарантино нарезал и соединил в общую. Несмотря на успешность последующих проектов Тарантино, эта лента считается лучшей.
2. «Достучаться до небес», снятый в 1997 году, повествовал о двух молодых людях со смертельными диагнозами, которые напоследок оторвались по полной. Несмотря на то, что сам сюжет сложно называть оптимистичным, лента наполнена юмором. Фильм заставил зрителей поверить, что полноценная жизнь возможна только тогда, когда в ней нет места страху.
3. «Карты, деньги, два ствола» в 1998 году перевели британца Гая Ричи из постановщика рекламных роликов в режиссёры. История об игроках, задумавших сыграть в карты с известным шулером, изначально заканчивалась по-другому, но первые зрители не оценили финал. Тогда Ричи придумал другую концовку, которая придала ленте пикантность и сделала запоминающейся.
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