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Тимоти Шаламе в образе Генриха V на съемках фильма «Король»
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Тимоти Шаламе в образе Генриха V на съемках фильма «Король» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Начались съемки нового масштабного проекта стримингового сервиса Netflix «Король», главную роль в котором сыграет звезда прошлогоднего наградного сезона Тимоти Шаламе. В сети появились первые фотографии со съемочной площадки, где можно рассмотреть актера в образе короля Генриха V.
Фильм, премьера которого ожидается в следующем году, будет основана на пьесах Шекспира и расскажет о незапланированной коронации юного Генриха, которая происходит на фоне грядущей войны с Францией. В фильме также задействованы Роберт Паттинсон, Джоэл Эдгертон, Бен Мендельсон, Лили-Роуз Депп и многие другие актеры.
Злата Петрова
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