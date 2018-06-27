Почему Минкульт «продинамил» заявки на фильмы о Донбассе и Сирии?

Министерство культуры утвердило проекты художественных фильмов, которые в этом году получат деньги на съемки из госбюджета. Из поданных 68 заявок профинансируют 35 кинокартин.

Главная интрига — народному артисту СССР Юрию Соломину , который на заседании в Минкульте рьяно защищал проект будущего фильма по чеховской «Скучной истории», снова отказали.

— Наверное, они считают, что есть произведения нужнее и лучше, хотя материал лучше, чем Чехов, трудно найти, — огорчается Соломин.

А ведь совсем недавно, после первого отказа в финансировании проекта, Юрий Мефодьевич проявил инициативу поставить в Малом театре, которым руководит, спектакль по роману министра культуры Мединского «Стена». Но… Как говорится, прогиб не засчитан. Соломин теперь обижается: просил-то всего 60 миллионов рублей из 180 необходимых. Проект поставили «в очередь».

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Странно, что в этом году Минкульт не поддержал фильмы, которые рассказывают о войне в Донбассе и в Сирии, а такие заявки были. Зато сейчас повысили максимальную сумму на фильм: если раньше давали не более 30 миллионов, то теперь максимум, который может получить проект от государства — 70 миллионов рублей.

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