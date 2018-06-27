Почему Минкульт «продинамил» заявки на фильмы о Донбассе и Сирии? 

Министерство культуры утвердило проекты художественных фильмов, которые в этом году получат деньги на съемки из госбюджета. Из поданных 68 заявок профинансируют 35 кинокартин.
Главная интрига — народному артисту СССР Юрию Соломину, который на заседании в Минкульте рьяно защищал проект будущего фильма по чеховской «Скучной истории», снова отказали.
— Наверное, они считают, что есть произведения нужнее и лучше, хотя материал лучше, чем Чехов, трудно найти, — огорчается Соломин.
А ведь совсем недавно, после первого отказа в финансировании проекта, Юрий Мефодьевич проявил инициативу поставить в Малом театре, которым руководит, спектакль по роману министра культуры Мединского «Стена». Но… Как говорится, прогиб не засчитан. Соломин теперь обижается: просил-то всего 60 миллионов рублей из 180 необходимых. Проект поставили «в очередь».
В фаворитах — Валерий Тодоровский (фильм «Одесса»), Оксана Карас («Доктор Лиза»), Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи»), Владимир Грамматиков («Нина. Дорога любви»), Александр Прошкин («Сарматы»), Артем Михалков («Мистер нокаут»), Глеб Панфилов («Один день Ивана Денисовича») и другие. После долгих прошений в чиновничьих кабинетах наконец-то получат гранты на съемки своих фильмов Александр Миндадзе и Светлана Дружинина, которая уже несколько лет не может закончить четвертых «Гардемаринов».
В пятый раз отказали в финансовой поддержке известному режиссеру Юрию Каре.
— Я пытался получить финансирование на фильм по пьесе «Чемоданчик», которая с большим успехом идет в Театре сатиры, — делится с «Собеседником» Юрий Викторович. — Министр культуры мне опять отказал. Он не поддержал когда-то мой фильм об инженере-конструкторе Сергее Королеве и о физике Игоре Курчатове. В прошлом году я подавал заявку на съемки кинокартины об академике Андрее Сахарове, еще хотел и о крещении Руси… Но все тщетно. Пытался записаться на прием к Владимиру Мединскому, чтобы узнать, почему такое ко мне отношение, но пока без результатов. Я ведь дважды был доверенным лицом Владимира Путина — в 2012-м и в этом году. Думаю, раз Путин меня позвал, значит, считает меня нормальным режиссером. Но Мединскому почему-то я не нравлюсь. Грустная история. Посмотрите, какие проекты поддержали сейчас! Создатели комедии «Бабушка легкого поведения» с кавээнщиком Александром Реввой в главной роли предлагают очередную пошлятину. Помните, как в фильме «Берегись автомобиля» герой Евстигнеева говорил: «Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят наконец театры профессиональные!» Вот к этому все и идет.
Странно, что в этом году Минкульт не поддержал фильмы, которые рассказывают о войне в Донбассе и в Сирии, а такие заявки были. Зато сейчас повысили максимальную сумму на фильм: если раньше давали не более 30 миллионов, то теперь максимум, который может получить проект от государства — 70 миллионов рублей.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2018 под заголовком «Культура продинамила Донбасс, Сирию и Юрия Соломина».