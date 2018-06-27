Приговорённый к смерти бежал

Режиссёр, чей уникальный сценический почерк стал знаком отличия и прогрессивного новаторства на российской сцене, на этот раз взял в основу постановки одноименный фильм французского кинорежиссера и сценариста Робера Брессона 1956 года по мемуарам Андре Девиньи, бывшего узника тюрьмы Монлюк во время Второй мировой войны. Спектакль «Приговорённый к смерти бежал» станет сценическим рассуждением о творческом методе Брессона, чья личность и мировоззрение оказались близки Дмитрию Волкострелову

Фильм «Приговоренный к смерти бежал» рассказывает историю участника движения Сопротивления лейтенанта Фонтена, бежавшего из тюрьмы, но в спектакле эта история драматургически воспроизведена не будет. Как и большинство спектаклей Дмитрия Волкострелова, его новая работа — это отстраненный взгляд на литературный материал, диалог с ним и разговор на тему. Фото: Екатерина Румянцева

Режиссёр о спектакле: «Мне интересна природа Брессона — он в своих фильмах (кроме самых первых) снимал не актеров, а просто людей, которых называл натурщиками. Интересна природа их существования, любопытно следить за тем, как они живут, как камера на них смотрит и что она видит. Фильм Брессона, конечно, не „Побег из Шоушенка“. В Фонтене нет ничего героического, зато в нем есть потрясающий гуманизм, вера в человека и убежденность в том, что человек рожден свободным».