«Ну чем не Ума Турман»: Лизу Арзамасову сравнили с героиней «Криминального чтива»

Отыграв очередной спектакль, Лиза Арзамасова поделилась фотоснимком из гримерки театра, представ черноволосой и совершенно не похожей на себя. Поклонников впечатлил неожиданный образ, который навёл на воспоминания об известном фильме Квентина Тарантино

Длинноволосая красавица продемонстрировала себя в совершенно непривычном амплуа, что, собственно, неудивительно. Представителям актерской профессии свойственно перевоплощаться и даже менять что-то кардинально — на что только не пойдут актеры ради роли. Но Лизе, чтобы превратиться в совершенно другого человека, не пришлось прибегать к радикальным мерам, а всего лишь понадобились парик и яркий макияж.

Образ оценили по достоинству, но некоторые отметили, что черный парик придал Лизе возраста. Каре и челка вместе с цветом напомнили главную героиню фильма «Криминальное чтиво» Мию Уоллес, о чем и принялись твердить в один голос пользователи сети. Роль Умы Турман они помнят еще с давних времен, а Арзамасова помогла им окунуться в воспоминания о прошлом. Правда, её спектакль ничего общего с картиной Тарантино не имел, просто так совпало. «Ну чем не Ума Турман!» «О, Криминальное Чтиво! А главное играла совсем другой спектакль!» «И правда, похожа на героиню Умы!» «Красотка, но черный не идет!» «Прекрасна во всех амплуа, этот образ самый не обычный что я видел!»

Кстати, Лиза Арзамасова не только талантливая актриса, но и прекрасная ведущая, которая удостоилась чести вести торжественный прием FIFA. Она волновалась и говорила дрожащим голосом, но все же отлично справилась с работой, приветствуя гостей страны на английском языке.