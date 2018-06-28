Зачем переименовали «Большую перемену» 

Фильм «Большая перемена» был снят по книге Георгия Садовникова «Иду к людям», однако режиссёр Алексей Коренев много переиначил. Изначально картину планировали назвать «Приключения школьного учителя», но педагоги по всему СССР возмутились, заявив, что учительский труд благороден и сложен, но ничего приключенческого в нём нет. Тогда фильму дали другое название. Кроме того, изменились герои и появились новые персонажи. Так, героиня Светланы Крючковой по книге жила с матерью, в фильме же она живёт с отцом, которого блестяще сыграл Евгений Леонов. Хулиган Григорий Ганжа в книге появился лишь однажды и представал там тщедушным подростком. Очевидно, что, когда Коренев приглашал на роль Ганжи Александра Збруева, он уже видел героя совсем другим. Не было в книге и Тимохина, которого в ленте восхитительно изобразил Савелий Крамаров, а это значит, что зрители могли бы и не увидеть незабываемого эпизода с аттракционом неслыханной жадности. Ещё одна чудесная находка режиссёра — подруга Генки Ляпишева. В книге её тоже не было, но именно благодаря ей Генка начал требовать, чтобы ему разрешили работать только в первую смену.