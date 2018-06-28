Как кино заинтересовалось футболом

В футбол играют во всём мире и не исключено, что это самая популярная игра. Не мог обойти вниманием футбол и кинематограф. Вот лишь несколько фильмов, которые посвящены футболу.

1. «Хулиганы», 2005 год. Главный герой, юный американец, пытается понять жизнь британских футбольных фанатов. По ходу фильма выясняется, что собственно футбол для них не так уж и важен, куда интереснее устроить драку с конкурентами.

2. «Гол», 2005 год. Эта история об обычном игроке, которому свойственны все человеческие слабости. Украшением фильма стали камео Зинедина Зидана Дэвида Бекхэма и Рауля Гонсалеса.

3. «Юнайтед. Мюнхенская трагедия», 2011 год. В 1958 году в авиакатастрофе в Мюнхене погибла половина команды «Манчестер Юнайтед». Драма повествует о возрождении команды.