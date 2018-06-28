Сергею Бодрову-старшему исполняется 70 лет

В четверг, 28 июня, исполняется 70 лет режиссёру Сергею Бодрову-старшему. Его имя вписано в историю не только российского, но и мирового кино. Свою карьеру он начинал в качестве актёра, однако в дальнейшем выступал как режиссёр, сценарист и продюсер. В его фильмографии более 50-ти работ, среди которых особо выделяются «Кавказский пленник» и «Монгол». Эти картины принесли режиссёру международную известность и две номинации на «Оскар». Бодров продолжает вести активную творческую деятельность: на данный момент в процессе производства находятся сразу три новых фильма по его сценариям.