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Подмены, которые почти никто не заметил
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Подмены, которые почти никто не заметил 

Рамблер 6 часов назад
Когда зрители видят на афише имя известного актёра, то вряд ли им придёт в голову, что на экране другой человек. Конечно, публика согласится с тем, что в опасных эпизодах знаменитостях подменяет каскадёр, но зачем нанимать дублёра для съёмки обычных сцен? Между тем, во многих популярных лентах именно так и произошло.
1. В фильме «Тор 2: Царство тьмы» героиня Натали Портман целовала героя Криса Хемсворта. На самом деле эпизод сняли уже после окончания съёмок, Натали приехать не смогла, поэтому в её костюм одели жену Криса. Возможно, именно поэтому поцелуй вышел столь страстным.
2. Снимаясь в ленте «Пираты Карибского моря: на странных берегах», актриса Пенелопа Крус ожидала ребёнка. Чтобы не рисковать здоровьем будущей мамы и крохи, в ряде эпизодов её заменили младшей сестрой. Моника Крус, известная в Испании танцовщица и актриса, очень похожа на Пенелопу, так что на подмену никто не обратил внимания.
3. Сериал «Друзья» сделал звездой Дженнифер Энистон. Но лишь спустя годы фанаты обнаружили эпизод в девятом сезоне, в котором актрисы нет. Если присмотреться, то можно увидеть, что актрису заманила дублёрша.
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