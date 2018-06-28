Подмены, которые почти никто не заметил

Когда зрители видят на афише имя известного актёра, то вряд ли им придёт в голову, что на экране другой человек. Конечно, публика согласится с тем, что в опасных эпизодах знаменитостях подменяет каскадёр, но зачем нанимать дублёра для съёмки обычных сцен? Между тем, во многих популярных лентах именно так и произошло.

1. В фильме «Тор 2: Царство тьмы» героиня Натали Портман целовала героя Криса Хемсворта . На самом деле эпизод сняли уже после окончания съёмок, Натали приехать не смогла, поэтому в её костюм одели жену Криса. Возможно, именно поэтому поцелуй вышел столь страстным.

2. Снимаясь в ленте «Пираты Карибского моря: на странных берегах», актриса Пенелопа Крус ожидала ребёнка. Чтобы не рисковать здоровьем будущей мамы и крохи, в ряде эпизодов её заменили младшей сестрой. Моника Крус , известная в Испании танцовщица и актриса, очень похожа на Пенелопу, так что на подмену никто не обратил внимания.