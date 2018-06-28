Наталья Варлей: «Это будет курортный фестиваль»

— Почему в таких благословенных краях не было кинофестиваля? Ведь это в воздухе витало! — удивлялась Наталья Варлей на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Хрустальный источник», который откроется на Кавминводах 21 июля. — Я очень люблю Минеральные Воды. Я здесь снималась, я приезжала сюда со всеми спектаклями. В Кисловодске выступала с концертами в филармонии. Фестиваль — мощный аккорд во славу этих проектов. Такой период единения зрителей, политиков и актеров.

Наталья Варлей стала первой звездой среди 170 ожидаемых на Кавминводах российских и зарубежных актеров. Президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис взял с нее обещание, что она останется на весь срок, пока будет длиться праздник кино. И все это время ей придется нести крест «кавказской пленницы», представляя фильм, который принес ей всенародную славу и любовь.

«Это Кавказ» попросил актрису рассказать о предстоящем кинофестивале.

— Вас первой пригласили на фестиваль. Почему? Из-за того что вы — все еще кавказская пленница?

— Я думаю, к сожалению или к счастью, это лежит на поверхности. Вот Эвклид все время повторяет: «Представляю кавказскую пленницу…»

— Вам не нравится?

— Это не то что не нравится, просто картине уже более 50 лет, и когда тебя бесконечно в течение 50 лет называют спортсменкой-комсомолкой, то это по меньшей мере странно. Все-таки я — девушка уже возрастная. Правда, Эвклид обещал всем актерам не только работу, но и лечение…

— И вы уже приобщились к «водяному обществу»?

— Нет еще. Я сюда приезжала практически со всеми спектаклями и в советское, и в постсоветское время. Думаю, раз семьдесят. Но никогда не приезжала специально лечиться, пить минеральную воду. Несмотря на то, что у нас будет очень напряженная программа, я найду время, чтобы попить эту чудодейственную, как говорят, водичку.

Меня поселили в спа-отеле «Родина». Это старинная дача одного из русских докторов. Ей уже более ста лет. Но я, кстати, очень люблю «Ессентуки 17». О-о-очень. Она солоноватая. Я часто ее покупаю.

— Вы ведь бывали на многих фестивалях. Чем, на ваш взгляд, этот фестиваль будет отличаться от других?

— Это курортный фестиваль. Все города Кавминвод будут охвачены этим фестивалем. Не только города с потрясающей лечебной составляющей. И очень здорово, что все главы городов приехали на церемонию, во время которой был дан обратный отчет времени до начала фестиваля. Они люди, заинтересованные, чтобы все гости, живущие здесь, актеры взаимодействовали. Это послужит развитию Кавказских Минеральных Вод, вне всякого сомнения.

— Какова ваша роль в фестивале?

— Во всех городах КМВ пройдет ретроспектива лучших российских фильмов. На этих показах под открытым небом я буду представлять «Кавказскую пленницу» — моя основная миссия. Кроме того, Эвклид пригласил меня участвовать в церемонии открытия и закрытия фестиваля и провести творческий вечер в Театре-парке в Ессентуках. Прошлый год был для меня во всех отношениях юбилейным. Мой юбилей, юбилей «Кавказской пленницы», юбилей картины «Вий». Юбилейные вечера проходили в Москве, Петербурге, Сыктывкаре, на Кипре. В этом году мы проведем юбилейный вечер «Автопортрет» в Ессентуках. Я буду не только рассказывать о кино, но и знакомить с авторскими песнями, стихами. И буду презентовать мою новую книгу «Канатоходка». Мне бы очень хотелось, чтобы с этой книгой познакомились зрители.

— Вам теперь больше нравится заниматься литературной деятельностью? Или вы все еще служите в театре?

— Я служу в театре, но уже не в театре Станиславского. Я играю антрепризные спектакли. Но я пишу с четырех лет. Поэтому, конечно, мне это нравится.

— Есть ли у вас стихи о Кавказе?

— Нет. Я «кавказская пленница» не потому, что я кавказский человек. Но Кавказ теперь крепко войдет в мою жизнь!

— Какие эмоции от церемонии запуска часов?

— Пока это предвкушение. Если такой ажиотаж сейчас, представляю, что будет, когда 170 актеров появятся на этой огромной красной дорожке. Я очень верю, что это будет праздник необыкновенный. Это не будет дежурный фестиваль, потому что он создается с любовью. Эвклид — человек с буйной фантазией, это будет настоящее событие.

Одной из фишек фестиваля обещает стать самая длинная красная дорожка. Ее приедет фиксировать комиссия из Книги рекордов Гиннесса. Ее проложат вдоль одной из старых улиц Ессентуков от кинотеатра «Дружба» до Театральной площади.

— Готовы пройти 555 метров красной дорожки?

— Если будет так же жарко, как сегодня, как бы не упасть!

— Вы уже видели какие-нибудь фильмы из заявленной программы?

— Некоторые фильмы уже шли в прокате и на телеэкране. Например, фильм «Жги» или «Карп отмороженный» я уже видела. Но я в предвкушении. Надеюсь, будет возможность посмотреть. Каждый день представлять в разных городах «Кавказскую пленницу» и еще смотреть кино будет трудно.