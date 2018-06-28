Гёте-Институт приглашает на просмотр кинофильма

В программе лента «Фицкарральдо» Вернера Херцога на немецком языке с русскими субтитрами.

Институт в Обручевском районе предлагает посмотреть фильм, завоевавший приз Каннского фестиваля за режиссуру. Меломан Брайан Фицджеральд, которого индейцы называют Фиццкарральдо, одержим идеей построить в родном городке Икитосе настоящий оперный театр. Для этого он затевает безумную авантюру, причем на последние деньги — отправляется на поиски каучуковой плантации в джунглях.

Регистрация: https://goethemsk.timepad.ru/event/720883/.