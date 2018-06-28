Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов

Даже если в описании фильма написано, что он основан на реальной истории, это не означает, что зритель увидит то, что действительно происходило в реальности. Задача киношников — создать эффектную историю, поэтому им часто приходится менять обстоятельства и героев.

1. «Выживший» и Хью Гласс . В фильме главный герой хочет отомстить за жизнь сына-полуиндейца, которого жестоко убили. Реальный же Гласс был зол на своих друзей, которые оставили его умирать после схватки с медведем. Но в конце концов ему попросту запретили убивать противника, и Гласс с этим согласился.

2. «Крокодил Данди» и Род Анселл. Строго говоря, «Крокодил Данди» — не реальная, а подкорректированная история. Настоящий Род Анселл сумел выжить в австралийской пустыне 56 дней. И в реальности он не был таким сдержанным мужчиной, каким показан в кино. Анселл был наркоманом, который погиб в перестрелке с полицией, попутно ранив соседа и убив полицейского.

3. «Титаник» и Уильям Мердок. Лейтенант Мердок находился за штурвалом, когда судно столкнулось с айсбергом. В кино Уильям после катастрофы впадает в отчаяние и берёт взятки за посадку в шлюпки, а после стреляет себе в голову. Но на самом деле Уильям Мердок до последней минуты спасал людей. При этом он сохранял спокойствие и не позволял другим паниковать. Единственное, что соответствует правде, — самоубийство Мердока. После того, как последний человек, которому он помог, отплыл на спасательной лодке, у Мердока оставался единственный выход — ждать, пока «Титаник» затонет. Но он предпочёл другую смерть.