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«Мало кто приедет — адреса не знают»: Панкратов‐Черный отмечает день рождения
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«Мало кто приедет — адреса не знают»: Панкратов‐Черный отмечает день рождения 

360tv.ru 29 минут назад
Российский актер театра и кино Александр Панкратов-Черный 28 июня отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет. В разговоре с «360» он рассказал, что планирует провести этот день на даче.
«На даче сижу, в Москве суетно, а здесь мало кто приедет, адреса не знают. Так что в семье и без особых хлопот. Супруга очень хорошо поздравила, кофе приготовила, сказала добрые слова», — сказал именинник.
Александр Панкратов-Черный известен ролями в фильмах и сериалах «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх», «Ширли-Мырли», «Зефир в шоколаде».
Он был удостоен множества премий и наград. В частности, он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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