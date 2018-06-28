«Мало кто приедет — адреса не знают»: Панкратов‐Черный отмечает день рождения

Российский актер театра и кино Александр Панкратов-Черный 28 июня отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет. В разговоре с «360» он рассказал, что планирует провести этот день на даче.

«На даче сижу, в Москве суетно, а здесь мало кто приедет, адреса не знают. Так что в семье и без особых хлопот. Супруга очень хорошо поздравила, кофе приготовила, сказала добрые слова», — сказал именинник.

Александр Панкратов-Черный известен ролями в фильмах и сериалах «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх», «Ширли-Мырли», «Зефир в шоколаде».

Он был удостоен множества премий и наград. В частности, он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.