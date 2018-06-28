Фестиваль «Киноликбез» стартует в Петербурге 

Авторское кино стало на сегодняшний день одним из самых популярных направлений. И это не удивительно. Ведь жанр открывает совершенно новые имена и неординарные сюжеты. Насладиться новыми отечественными и зарубежными короткометражными фильмами будет возможно с 28 по 30 июня на фестивале авторского кино «Киноликбез». Программа фестиваля не ограничится игровым кино, зрители увидят документалки, анимацию и видео-арт.
Организаторы позаботились о том, чтобы киноискусство стало максимально доступно: вход на фестиваль совершенно свободный и барьеры между зрителями и создателями лент устранены. Любой желающий в перерывах между сеансами может пожать руку режиссёру и обсудить прошедший фильм с кинокритиком. Конкурсная программа будетидти нон-стопом с 14: 00 до 22:00, небольшими блоками, разбитыми выступлениями участников и вопросами из зала. Попасть в кинозал и покинуть его зрители смогут в любой момент.
Оценивать конкурс будет компетентное жюри во главе с московским кинокритиком Сергеем Кудрявцевым. А последний день фестиваля, 30 июня, он представит труд всей свой жизни — трёхтомную авторскую киноэциклопедию «Почти 44 тысячи».
Фестиваль пройдёт на «Ленфильме» в интеллектуальном кластере «Игры разума».