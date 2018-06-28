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Культовые фильмы, снятые за копейки
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Культовые фильмы, снятые за копейки 

Рамблер 5 часов назад
Огромный бюджет — вовсе не гарантия успеха фильма. Всем известны случаи, когда лента, в создание которой вложены десятки миллионов, даже не окупается в прокате. Но есть и обратные примеры, когда картина, снятая буквально за копейки, становится хитом и приносит создателям колоссальную прибыль.
1. Триллер «Хэллоуин» режиссёр Джон Карпентер снял в 1978 году. На историю о сбежавшем маньяке, наводящем ужас на город, потратили всего 300 000 долларов, причём половина суммы ушла на покупку камер. Снятый за 20 дней фильм собрал в прокате 70 000 000 долларов.
2. Боевик «Брат» Алексей Балабанов снимал в нелёгкие времена, когда страна переживала кризис. В 1997 году киношники смогли найти лишь 100 000 долларов, и основная часть денег была потрачена на технику. Ленту снимали месяц, актёры работали за символическую плату. После выхода «Брат» моментально стал культовым и по сей день входит в списки лучших российских лент.
3. «Рокки» Джона Эвилдсена с Сильвестром Сталлоне в главной роли вышел в 1976 году. На съёмки потратили 900 000 долларов, из них большая часть понадобилась на грим, гонорары и постановку финального боя. Чем завершилась история, знают все. Зрители ломились в кинотеатры, отдав за билеты в сумме 225 000 000 долларов, лента получила 10 номинаций на «Оскар», породила 6 продолжений, а безвестный некогда Сталлоне — сегодня звезда мирового уровня.
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