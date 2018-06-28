Культовые фильмы, снятые за копейки

Огромный бюджет — вовсе не гарантия успеха фильма. Всем известны случаи, когда лента, в создание которой вложены десятки миллионов, даже не окупается в прокате. Но есть и обратные примеры, когда картина, снятая буквально за копейки, становится хитом и приносит создателям колоссальную прибыль.

1. Триллер «Хэллоуин» режиссёр Джон Карпентер снял в 1978 году. На историю о сбежавшем маньяке, наводящем ужас на город, потратили всего 300 000 долларов, причём половина суммы ушла на покупку камер. Снятый за 20 дней фильм собрал в прокате 70 000 000 долларов.

2. Боевик «Брат» Алексей Балабанов снимал в нелёгкие времена, когда страна переживала кризис. В 1997 году киношники смогли найти лишь 100 000 долларов, и основная часть денег была потрачена на технику. Ленту снимали месяц, актёры работали за символическую плату. После выхода «Брат» моментально стал культовым и по сей день входит в списки лучших российских лент.