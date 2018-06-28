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Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
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Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели 

WomanHit.ru 2 часа назад
Виктория Дайнеко и Валерия Кожевникова, которые давно дружат в реальной жизни, стали еще ближе. Девушки поучаствовали в провокационном проекте скандального британского режиссера Тони Кэя под названием «Hollywhore» (Theanatomyofanactress).
Это комедия о непростой судьбе русской актрисы Натальи — ее сыграла Кожевникова, — жизнь которой меняет появление автоматического робота-человека в исполнении Виктории Дайнеко.
МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Съемки проходили в приватной обстановке, так как общение главных героинь происходило довольно интимно — в постели, и девушки снимались в изящном кружевном белье. Правда, неловкости ни Дайнеко, ни Кожевникова не чувствовали.
«Мне достаточно комфортно было работать с Викторией, несмотря на наш фривольный вид (смеется), так как мы давно дружим, и это, безусловно, помогло. Хочу отметить, что сцены были не столько эротическими, сколько психологическими — согласно идее Тони Виктория, девушка-робот буквально вывернула мой мозг наизнанку долгими разговорами. (Смеется.) Также Вика исполнила один из саундтреков к фильму»,
— рассказывает Валерия.
А Дайнеко отметила, что это были ее первые съемки на английском языке:
«Я безумно волновалась, но очень благодарна Лере, Тони и всей команде за то, что помогли поверить в себя, расслабиться и сделать все, что было в моих возможностях. С нетерпением жду премьеру».
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