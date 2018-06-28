Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели

Виктория Дайнеко и Валерия Кожевникова , которые давно дружат в реальной жизни, стали еще ближе. Девушки поучаствовали в провокационном проекте скандального британского режиссера Тони Кэя под названием «Hollywhore» (Theanatomyofanactress).

Это комедия о непростой судьбе русской актрисы Натальи — ее сыграла Кожевникова, — жизнь которой меняет появление автоматического робота-человека в исполнении Виктории Дайнеко.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Съемки проходили в приватной обстановке, так как общение главных героинь происходило довольно интимно — в постели, и девушки снимались в изящном кружевном белье. Правда, неловкости ни Дайнеко, ни Кожевникова не чувствовали.

«Мне достаточно комфортно было работать с Викторией, несмотря на наш фривольный вид (смеется), так как мы давно дружим, и это, безусловно, помогло. Хочу отметить, что сцены были не столько эротическими, сколько психологическими — согласно идее Тони Виктория, девушка-робот буквально вывернула мой мозг наизнанку долгими разговорами. (Смеется.) Также Вика исполнила один из саундтреков к фильму»,

— рассказывает Валерия.

А Дайнеко отметила, что это были ее первые съемки на английском языке: