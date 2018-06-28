Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина 

«Бёрдмен» (2015) Режиссер — Алехандро Г. Иньярриту В ролях: Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун Кадр из фильма Автор «Вавилона» и «Суки-любви» и его выдающийся оператор Любецкий предъявляет театр как космос — так же камерно, и с тем же размахом, как в «Гравитации» тот же Любецкий предъявлял космос как театр — сначала двух, а потом одного актера. Не игрушечный микрокосм, не пошлый «весь мир театр», а полноценную сложную и опасную вселенную, где каждый вечер парад планет, где у каждой планеты своя орбита, а столкновение с критиком «Нью-Йорк Таймс» может стать причиной крушения — совсем как столкновение с метеоритом. Экс-Бэтмен Майкл Китон в роли Бёрдмена играет извечную драму своей профессии, которую знает как никто. Актер, ставший «заложником одной роли» и вышедший в тираж, но с этим внутренне не согласившийся и готовый все отдать ради перемены участи. Он в жесточайшем творческом кризисе, из которого может выйти только победителем — слишком уж многое поставлено на карту.
Че, Суббота, 23.40 "Фрида" (2002) Режиссер — Джули Тэймор В ролях: Салма Хайек, Альфред Молина, Джеффри Раш, Эшди Джадд Кадр из фильма Фрида Кало была стильной женщиной и небесталанной художницей, о чем и поведал стильный и небесталанный фильм Джули Тэймор. Фрида всем сердцем любила великого мексиканского художника Риверу, но тот наставлял ей рога со своими крепкозадыми натурщицами, списывая распутство на свои коммунистические убеждения. Дескать, в СССР все спят друг с другом как кролики. Фридуча от безвыходности принимается щупать под столом девушек. От подобных завихрений ее спасает приезд в Мексику Льва Троцкого (Джеффри Раш). С великим революционером и личным врагом Сталина Фрида убеждается в том, что насчет русских кроликов ее муж был прав. Но конец их короткому роману положили девичья честь Фридучи и топор Рамиреса. Сложной возрастной ролью «политической, артистической и сексуальной революционерки» Салма Хайек продемонстрировала свои недюжинные актерские способности — ранее скрывавшиеся за ее внешним блеском.
Пятница, суббота, 0.05, воскресенье 22.20 "Труп невесты" (2005) Режиссеры: Тим Бертон, Майк Джонсон Кадр из фильма Устрашающее название не напугает поклонников фирменного стиля Бертона, чьи фильмы всегда сдобрены хорошей порцией черного юмора. В основе сюжета — сказка о робком юноше по имени Виктор Ван Дорт, накануне женитьбы отправившемся гулять в темный и страшный лес, где неожиданно для себя «повенчался» с Мертвой невестой. Влюбившийся в него труп девушки в подвенечной фате увлекает героя в подземное царство мертвых. Судя по Бертону, место это куда более веселое и интересное, чем Англия позапрошлого века, где происходит действие фильма. А скелеты и червь, живущий в глазу Мертвой невесты, отличаются завидной музыкальностью и бьющей ключом энергией, которыми вовсе не могут похвастаться «живые» персонажи картины.
ТНТ, воскресенье, 1.35