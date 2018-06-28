25 июня в Санкт-Петербурге открылась Летняя Лаборатория Фигуративного Театра

ЛЛФТ — это ежегодный художественно-образовательный проект, который организовал театр «Karlsson Haus». В этом году участниками лаборатории являются 20 человек из разных городов России и ближнего зарубежья: это актеры, режиссеры и художники театра кукол, а также специалисты из пограничных видов искусства, которых интересует язык современного визуального театра, где помимо работы с традиционной куклой актеры все чаще работают с предметом, пластикой, визуальными образами. Лаборатория, которую ведут режиссеры-педагоги с опытом преподавательской и постановочной деятельности в Европе — это профессиональная мастерская, экспериментирующая с инструментарием современного кукольника. Помимо практических занятий программа лаборатории включает курс лекций от ведущих театроведов. Фото: пресс-служба ЛЛФТ

Мастерами третьей ЛЛФТ стали Рене Бейкер (Великобритания), Полина Борисова (Франция), Филипп Родригез-Жорда (Франция), Давиде Джиовандзана (Финляндия-Швейцария).

Рене Бейкер — актриса, режиссер, художник, педагог — является автором уникальной авторской программы обучения актеров, в основу которой положен тренинг актера для работы с реквизитом, костюмом, фактурой, куклой.

Полина Борисова — художник-постановщик, мастер-технолог, преподаватель, актриса театра кукол — создатель уникального авторского стиля камерных моноспектаклей, в которых она является дизайнером, режиссером и актрисой.

Филипп Родригез-Жорда — актер, танцор, режиссер, педагог — занимается прикладным театром кукол, объединяя его с другими сценическими и экранными видами искусства: перформанс, опера, современный танец, телевидение, музыка. Он также автор терапевтического курса занятий для людей с ограниченными возможностями.

Давиде Джиованзана — актер, режиссер, исследователь театра, педагог — занимается визуальным театром, в котором традиции комедии дель арте, элементы школы Жака Лекока и физического театра соединяются в новое сценическое качество.

В течение недели педагоги будут работать с участниками, которые получат уникальную возможность познакомиться с авторскими методиками создания театрального произведения. Каждый мастер-класс завершится открытым показом.