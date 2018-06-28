Поплавская превратила жизнь в мыльную оперу

Судьба популярной телеведущей Яны Поплавской определилась, когда ей было четыре года, и она дебютировала в фильме Сергея Колосова «Помни имя своё». Эту сцену вырезали, но в следующем году Поплавская снялась в «Ералаше», а ещё через три года в замечательном детском фильме «Про Красную шапочку», который её прославил.

В кино она стартовала благодаря роли, которой не было, и на всю жизнь осталась героиней фильма Леонида Нечаева . Она закончила Щукинское училище, играла в репертуарных театрах и антрепризах, стала телеведущей, женой и матерью, отметила пятидесятилетний юбилей, и по-прежнему осталась Красной шапочкой.

На её примере видно, как работают современные медиа, которым необходимы «звёзды». Это их хлеб, — но его становится все меньше. «Звезд» не так уж много, те, что есть, рассказали всё, что можно, и им за это хорошо заплатили. Новые имена появляются нечасто, и знаменитости советского времени золотой фонд печатных и интернет-изданий.

Красная шапочка — лебединая песня Яна Поплавской, телеведущая считает, что из-за неё она получила Государственную премию СССР за лучшую детскую роль. Так она сказала в интервью «Каравану историй» — но в списке награждённых её имени нет.

Подобная забывчивость простительна. Поплавская прожила непростую жизнь: значимых профессиональных успехов в ней было немного, тягот и предательства — предостаточно. Она снималась и играла в театре, но громких удач у неё не было. Она работала на телевидении, сейчас ведёт радиопередачи, преподаёт на факультете журналистики МГУ : у неё очень достойная, очень обычная, ничем непримечательная судьба — а когда-то о ней говорил весь Советский Союз.

Поплавская была идеальной женой — об этом в своей заметке писал её коллега по «Времечку» Дмитрий Быков . Но муж её предал, они расставались и снова сходились, и, в конце-концов, развелись окончательно. Это сопровождалось значительными материальными потерями, но Яна Поплавская вновь получила свою минуту славы: она рассказывала об этом в интервью. Это тоже примечательная черта сегодняшней медийной жизни: трагедии и неудачи известных людей отлично монетизируются и кормят издания.