Ещё
Поплавская превратила жизнь в мыльную оперу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Поплавская превратила жизнь в мыльную оперу 

News.ru 31 минуту назад
Фото: News.ru
Судьба популярной телеведущей Яны Поплавской определилась, когда ей было четыре года, и она дебютировала в фильме Сергея Колосова «Помни имя своё». Эту сцену вырезали, но в следующем году Поплавская снялась в «Ералаше», а ещё через три года в замечательном детском фильме «Про Красную шапочку», который её прославил.
В кино она стартовала благодаря роли, которой не было, и на всю жизнь осталась героиней фильма Леонида Нечаева. Она закончила Щукинское училище, играла в репертуарных театрах и антрепризах, стала телеведущей, женой и матерью, отметила пятидесятилетний юбилей, и по-прежнему осталась Красной шапочкой.
На её примере видно, как работают современные медиа, которым необходимы «звёзды». Это их хлеб, — но его становится все меньше. «Звезд» не так уж много, те, что есть, рассказали всё, что можно, и им за это хорошо заплатили. Новые имена появляются нечасто, и знаменитости советского времени золотой фонд печатных и интернет-изданий.
Красная шапочка — лебединая песня Яна Поплавской, телеведущая считает, что из-за неё она получила Государственную премию СССР за лучшую детскую роль. Так она сказала в интервью «Каравану историй» — но в списке награждённых её имени нет.
Подобная забывчивость простительна. Поплавская прожила непростую жизнь: значимых профессиональных успехов в ней было немного, тягот и предательства — предостаточно. Она снималась и играла в театре, но громких удач у неё не было. Она работала на телевидении, сейчас ведёт радиопередачи, преподаёт на факультете журналистики МГУ: у неё очень достойная, очень обычная, ничем непримечательная судьба — а когда-то о ней говорил весь Советский Союз.
Поплавская была идеальной женой — об этом в своей заметке писал её коллега по «Времечку» Дмитрий Быков. Но муж её предал, они расставались и снова сходились, и, в конце-концов, развелись окончательно. Это сопровождалось значительными материальными потерями, но Яна Поплавская вновь получила свою минуту славы: она рассказывала об этом в интервью. Это тоже примечательная черта сегодняшней медийной жизни: трагедии и неудачи известных людей отлично монетизируются и кормят издания.
Их судьбы превращаются в мыльную оперу, медийный аналог телесериала. Рассказавшая о предательствах некогда любимого мужа Яна Поплавская отлично вписалась в этот тренд. У неё двое детей, старший сын стал режиссером. Она собирается замуж за радиоведущего Евгения Яковлева, который моложе неё на двенадцать лет. Её жизнь продолжается, — но ничего подобного роли, которую она сыграла в одиннадцать лет, в ней больше не будет.
News.ru: последние новости
Главные кинопремьеры недели Домогаров сыграет в четвёртой части «Гардемаринов» Киркоров зарабатывал стриптизом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны4
Культовые фильмы, снятые за копейки
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»26
Видео
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
07:53
Как кино заинтересовалось футболом
Кино
02:59
Зачем переименовали «Большую перемену»
Кино
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение